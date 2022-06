Politie houdt verdachte schutter aan in zaak Akram El Idrissi

Print This Post

De politie in Amsterdam heeft afgelopen maandag een man aangehouden, die wordt verdacht van de schietpartij waarbij Akram El Idrissi om het leven kwam. Bij hem thuis is ook een vuurwapen gevonden.

Gewond Op woensdag 23 maart van dit jaar bezweek de 21-jarige Akram El Idrissi na een schietpartij aan de Hunzestraat, in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Hij raakte ernstig gewond, en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Na onderzoek door een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie, heeft de politie maandag een persoon aangehouden. Een 18-jarige man wordt ervan verdacht de schutter te zijn geweest. Doorzoeking

Tijdens een doorzoeking van zijn woning is een vuurwapen gevonden. De recherche doet onderzoek naar dat wapen. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schietincident. Het is nog niet duidelijk wat het motief van de verdachte zou kunnen zijn, laat de politie donderdag weten in een bericht.