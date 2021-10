Dodental gevangenisoproer Ecuador opgelopen tot 116 (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij het oproer van dinsdag in een gevangenis bij de Ecuadoraanse havenstad zijn 116 mensen om het leven gekomen en raakten er 80 gewond. Woensdag was er nog sprake van 24 doden. De regering heeft 400 politieagenten naar de Penitenciaría del Litoral gestuurd om de orde te herstellen en onderzoek te doen en bewijs te verzamelen.

Verder moeten er nog veel doden worden geïdentificeerd. Donderdag waren er nog maar vier namen aan stoffelijke resten gekoppeld. Bovendien zijn er mogelijk nog lichamen in het complex die nog niet zijn afgevoerd naar het moratorium. Veel familieleden van gedetineerden leven in grote onzekerheid over het lot van hun naasten, omdat communicatie en bezoek op dit moment onmogelijk is.

De politie moet paviljoen voor paviljoen doorzoeken voordat het als veilig vrijgegeven kan worden.

Agenten hebben vele messen of andere steekwapens in beslag genomen. Ook zijn er drie explosieven gevonden en meerdere telefoons. Hoeveel vuurwapens er zijn gevonden is niet bekend. Zeker is dat er is geschoten door gedetineerden tijdens de onlusten.

Het eerste onderzoek zou uitwijzen dat er een conflict was ontstaan tussen rivaliserende bendes: Los Choneros, Los Lagartos en Los Tiguerones.