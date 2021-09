Rellen in gevangenis Ecuador: 24 doden (VIDEO)

Print This Post

Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn dinsdag 24 doden en 50 gewonden gevallen. Oorzaak van de onlusten zou een gewelddadige confrontatie zijn tussen rivaliserende bendes, zo melden de autoriteiten. De gedetineerden bonden de strijd aan met vuurwapens, messen en explosieven. De rellen vonden plaats in de gevangenis Penitenciaría del Litoral, ten noordwesten van de havenstad Guayaquil.

Vijf uur

De politie en het leger zijn ingezet om de rust te herstellen. Dat zou na vijf uur zijn gelukt.

Er zijn dit jaar meerdere uitbarstingen van geweld in Ecuadoriaanse gevangenissen geweest. In februari waren er rellen in drie gevangenissen tegelijk, 79 gedetineerden kwamen toen om het leven.

Recent lieten drones explosieven ontploffen in een gevangenis bij Guayaquil.

Cocaïne

President Guillermo Lasso kondigde in juli de noodtoestand af voor het gevangenissysteem van het Latijns-Amerikaanse land. Hij zei ook dat criminele organisaties het land willen destabiliseren, onder meer door onlusten in gevangenissen te provoceren.

Vanuit de regio Guayaquil, waar een grote containerhaven is, wordt zeer veel cocaïne gesmokkeld. De afgelopen maanden zijn er alleen in deze regio 450 door geweld om het leven gekomen.

Hieronder beelden van een gegijzelde gedetineerde. De gijzelnemer vraagt vrijlating en dreigt vele mensen dood te gaan schieten.