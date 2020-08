Doelwit aanslag looft beloning uit

Connect on Linked in

De politie heeft beeld verspreid van de man die een zwaar explosief heeft laten ontploffen bij een woonhuis in Schalkhaar. Dat was de tweede keer dat er bij het huis aan de Bakkerskamp een explosief ontplofte.

Carport

De eerste keer was op 28 juli, de tweede keer op 4 augustus. In de nacht van 3 op 4 augustus gooide een man rond 04.00 uur een explosief onder de carport van de woning. De knal zorgde voor veel schade bij deze woning en bij omliggende woningen. Er raakte beide keren niemand gewond.

De eerste explosie was op 28 juli om 01.20. De dader van de eerste explosie kwam met een auto, vermoedelijk een ouder model Renault Clio, type 2. Deze auto was in productie tussen 2001 en 2005.

Beeld

De man die de op 4 augustus het explosief onder de carport gooide staat op beeld. Hij reed waarschijnlijk in dezelfde auto zat als de auto die bij de eerste explosie is gezien. De politie verspreid het beeld omdat het veroorzaken van explosies in een woonwijk ‘hoog wordt opgenomen’.

In het huis woont een man die verdacht is van het inrijden op een terras in Deventer, eind oktober. Daarbij raakten toen vier mensen gewond. Hij laat weten een beloning van 10.000 euro over te hebben voor de tip die naar de daders leidt.