Doelwit schietpartij Amstelveen is bekende afperser

Een 56-jarige man die vanmorgen werd neergeschoten in Amstelveen, is aan zijn verwondingen overleden. Het zou gaan om Itzhak Meiri, een bekende in het Amsterdamse criminele milieu. Van de schutter is een signalement doorgegeven.

Verwondingen

De schietpartij gebeurde woensdagochtend rond 10.50 uur op de Wieringerstraat, nabij de Rembrandtweg. Het slachtoffer was in eerste instantie aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt AT5.

De politie bevestigt woensdagmiddag dat het slachtoffer om het leven is gekomen.

Het Parool meldt vanmiddag dat het om Itzhak Meiri zou gaan, een bekende in het Amsterdamse criminele milieu. De Almeerse Israëliër, in 2008 veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden, stond al jaren op een dodenlijst.

Itzhak M. was in 2002 onder meer betrokken bij een vermeende afpersingszaak door zakenman Erik de Vlieger, die later vrijgesproken werd in deze affaire.

Sporen

Volgens een getuige werden er vanmorgen zeven tot acht schoten gelost. Anderen meldden de politie dat de schutter een man van ongeveer twintig jaar en 1.80 meter lang is, gekleed in een zwarte blouse, spijkerbroek en een zwarte muts. De forensische opsporing is bezig met het veilig stellen van sporen, aldus de nieuwszender.

Opgeschrikt

Buurtbewoners werden rond 10.50 uur opgeschrikt door meerdere knallen en waarschuwden de politie, die de man korte tijd daarna op straat aantrof. ‘Het slachtoffer is een 56-jarige man uit Almere, een bekende van de politie’, laat ze weten. ‘Het onderzoeksteam is druk doende om duidelijkheid te krijgen over de aanleiding voor en de exacte toedracht van het schietincident.’

Voorover

Het Parool meldt het volgende: ‘Volgens een getuige stond het slachtoffer in een groepje van drie te praten toen er plotseling werd geschoten en hij voorover viel. Omstreeks kwart voor elf klonken er zeven schoten. “Ik hoorde eerst twee knallen, toen even pauze, en toen nog vijf,” zegt een buurtbewoner.

Het 56-jarige slachtoffer wist nog aan te bellen bij een van de huizen in de straat, voordat hij in elkaar zakte in een voortuin. Daar werd hij door ambulancebroeders behandeld, aldus de krant. Vervolgens werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens een buurman ging het om ‘een oudere blanke man’.

Op filmbeelden is te zien dat er in de straat een telefoon op de grond ligt, bij een geparkeerde grijze BMW.

Na de schietpartij verstuurde de politie een Burgernetbericht met het signalement van de mogelijke dader.