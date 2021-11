Doelwit undercoveractie doet zijn verhaal aan de krant

Connect on Linked in

De verdachte die het doelwit was van de overleden undercover van de politie heeft aan het Algemeen Dagblad een relaas uit de doeken gedaan van zijn versie van de undercover-actie die op hem liep. De undercover pleegde later zelfmoord. Volgens Joop M. identificeerde de undercover zich bij hem als Peter Paul Bakker.

Antwerpen

Joop M. zegt dat Bakker een fout maakte door te zeggen dat hij in Nederland was geboren. Toen Joop M. hem in het Kadaster opzocht bleek daar Antwerpen geregistreerd te staan als geboorteplaats. M. zegt van het begin af aan twijfels te hebben gehad over “Bakker”.

De politie kocht begin 2020 de vrijstaande woning in Zevenbergschen Hoek naast die van Joop M..

M. zegt: ‘het plaatje klopte gewoon niet’. Anderzijds dacht M. niet dat de politie zo’n grote actie tegen hem zou optuigen.

Joop M. is één van de verdachten van smokkel van cocaïne via onder meer corruptie in de haven van Vlissingen. Hij is momenteel op vrije voeten, zijn zaak loopt nog.

Illegale handel

Bakker wekte de indruk dat hij vooral met illegale handel bezig was, met connecties in Colombia, Portugal en Duitsland, en logistieke kennis van havenplaatsen als Valencia en Algeciras. M. zei het vreemd te hebben gevonden dat ze geen gemeen­schap­pe­lij­ke kennissen hadden in die wereld.

Bakker woonde samen met zijn Belgische “vriendin”. Ze nodigden “vrienden” uit die aan kwamen rijden met auto’s voorzien van kentekens uit Andorra en Liechtenstein.

Achteraf zegt M. wel meer vreemde dingen aan Bakker te hebben gezien. M. zegt dat toen de serie Undercover ter sprake kwam Bakker even uit zijn evenwicht leek, ‘er gebeurde iets met zijn mimiek.’

Gewist

Ook probeerde Bakker hem opvallend vaak naar zijn huis te krijgen om schemerige activiteiten ter sprake te brengen. Volgens de advocaat van M., Michel van Stratum, probeerde Bakker zijn cliënt uit te lokken om wit te wassen, iets dat wettelijk verboden is.

Het wantrouwen bij Joop M. tegen Bakker verdween toen hij in september 2020 vast kwam te zitten. Bakker bleef doorspitten en bleef in contact met de vriendin van M.. Ook papte hij volgens M. aan met diens 10-jarig zoontje om die uit te horen.

M. bevestigt niet dat er zich tussen zijn vriendin en Bakker een amoureuze relatie heeft ontwikkeld. In april van dit jaar beroofde undercover Bakker zich in zijn woning in Zevenbergschen Hoek met een vuurwapen van het leven.

M. zegt dat alle appjes tussen Bakker en zijn vriendin door de politie uit de telefoon van de vriendin zijn gewist.