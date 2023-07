‘Donald Groen niet meer verdacht van liquidatie Endstra’

Connect on Linked in

De Amsterdamse crimineel Donald Groen wordt door het Openbaar Ministerie niet langer verdacht van een rol bij de liquidatie van de criminele vastgoedhandelaar Endstra. Volgens Het Parool heeft justitie zijn zaak geseponeerd. Groen was op 1 oktober 2018 in een villa bij de Spaanse kustplaats Alicante gearresteerd, na enige jaren verdachte geweest te zijn. Groen werd ervan verdachte als ‘moordmakelaar’ de uitvoerders van de liquidatie van Endstra te hebben aangestuurd. Endstra werd op 17 mei 2004 doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep bij zijn zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam. Een zakenpartner werd in zijn been geraakt.

Vrijgesproken

Begin juni van dit jaar heeft het Amsterdamse gerechtshof drie medeverdachten van het uitvoeren van de moord voor de tweede keer vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie denkt dat de schutter de Rus Namik Abbasov was. Die overleed in 2012 in zijn cel aan een hersenbloeding.

Groen werd na zijn overlevering aan Nederland na vier weken op vrije voeten gesteld omdat de rechtbank onvoldoende aanwijzingen voor zijn betrokkenheid zag. Vijf jaar later beslist het Openbaar Ministerie nu over een sepot.

Holleeder

Zijn advocaat Leon van Kleef zegt dat Groen ‘opgelucht’ is dat de ‘stemmingmakerij’ nu eindelijk ophoudt. Van Kleef: ‘In de zaak tegen Willem Holleeder hebben de rechters hem zelfs schuldig verklaard zonder hem ook maar te horen en de kans te geven zich te verweren.’ Van Kleef zegt dat Groen door de jarenlange verdenking besmet was verklaard en dat banken hem weigerden als klant.

Willem Holleeder kreeg zowel van de rechtbank als het gerechtshof levenslang voor het geven van opdrachten voor liquidaties, ook die op Endstra. Het gerechtshof noemde Groen in 2022 expliciet genoemd als betrokkene. Abbasov zou zijn naam kort voor zijn zijn dood hebben genoemd als zijn directe opdrachtgever.