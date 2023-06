Verdachten moord Endstra ook in hoger beroep vrijgesproken

Connect on Linked in

Het gerechtshof Amsterdam heeft maandag in hoger beroep drie mannen vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op vastgoedhandelaar Willem Endstra (51) en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan zijn zakenpartner David Denneboom op 17 mei 2004. De rechtbank sprak de verdachten in januari 2016 vrij. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en eiste tegen twee verdachten acht jaar celstraf en tegen de derde verdachte negen jaar celstraf.

Endstra (51) werd op 17 mei 2004 doodgeschoten voor zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Zijn compagnon Denneboom die naast hem zat raakte zwaargewond aan zijn been.

Medeplichtig

Volgens het OM kon worden bewezen dat de drie verdachten gezamenlijk medeplichtig waren bij de moordaanslag. Zij zouden de schutter hebben ondersteund door hem auto’s ter beschikking te stellen, hem onderdak te verschaffen en hem in zijn levensbehoeften te voorzien. Tenslotte zouden zij de schutter naar de omgeving van het kantoor van Endstra hebben gebracht. Het OM achtte voor twee van de verdachten ook het voorhanden hebben van vuurwapens en heling van twee auto’s bewezen.

Schutter overleden

De politie heeft vele getuigen gehoord die op 17 mei 2004 rond 12.00 op de Apollolaan waren. In samenhang met camerabeelden en forensisch bewijs leidde dit tot de aanhouding van de schutter: Namik Abassov uit Rusland, die in 2012 in zijn cel overleed aan een hersenbloeding. Dat ook de verdachten – Özgür C. (43), Ziya G. (49) en Ali N. (38) – tijdens de aanslag aanwezig waren op de plaats delict blijkt volgens het hof echter niet uit de getuigenverklaringen.

Aanvullende stukken

Het OM bracht in hoger beroep stukken van twee andere moordzaken als aanvullend bewijs in: Boeddha (de liquidatie van John Mieremet in 2005 in Thailand) en Husky (de liquidatie van Hakki Yesilkagit in 2006 in Tilburg). Daarnaast gaf het OM een schets van de samenhang tussen verschillende lagen van een vermeende criminele organisatie. Tenslotte is uitgebreid onderzoek verricht ter verificatie van de verklaringen van getuige Hidr Korkmaz. Deze Turks-Nederlandse drugshandelaar overleed in 2017 na een bizar visongeluk waarbij hij werd geëlektrocuteerd.

Het hof oordeelt dat er te weinig bewijs voorhanden is dat de verdachten de door het OM gestelde handelingen ten behoeve van de schutter zouden hebben verricht. De extra ingebrachte stukken hebben daarin geen verandering gebracht. Zodoende zijn de drie maandag in hoger beroep vrijgesproken.

Willem Holleeder werd in juni 2022 in hoger beroep tot levenslang veroordeeld voor onder anderen de moord op Endstra.

Zie eerdere berichten over de zaak:

Tot 16 jaar cel geëist om moord op Endstra

‘Getuige zaak-Endstra spreekt zichzelf tegen’

“De vriend” stuurde sms-jes voor “klusjes” (UPDATE)

‘Endstra-verdachten pleegden zes moorden’

Endstra-moord: de kleur van de Alfa Romeo

‘Nieuwe verdachte Endstra-moord’