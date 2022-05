Doodgeschoten jongetje werd slachtoffer ripdeal

Connect on Linked in

De dood van de 13-jarige Sedar Soares is het gevolg geweest van een ripdeal. Dat nieuws brengt het coldcase-team van de politie Rotterdam donderdag naar buiten. Lang werd gedacht dat de jongen zou zijn doodgeschoten om het gooien van sneeuwballen naar een automobilist. Sedar en zijn vrienden waren op 1 februari 2003 aan het spelen op het parkeerdek van metrostation Slinge in Rotterdam-Zuid. Op enig moment is er vermoedelijk vanaf de weg onder het parkeerdek geschoten.

Automobilist

De jongens doken weg maar Sedar werd geraakt. Hij overleed een dag later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het had die dag gesneeuwd. In de eerste jaren van het onderzoek was mede daarom een belangrijke hypothese dat er een geïrriteerde automobilist boos geworden was over het gooien van sneeuwballen door het groepje jongens, en enkele schoten had afgevuurd en was doorgereden.

Coldcasekalender

Inmiddels gaat het onderzoeksteam uit van het scenario dat Sedar het toevallige en volstrekt onschuldige slachtoffer is geworden van een ripdeal waarbij is geschoten. Een verdwaalde kogel zou het jongetje hebben geraakt.

De nieuwe ontwikkeling komt doordat in 2020 de zaak opnieuw onder de aandacht van het publiek is gebracht, mede aan de hand van de coldcasekalender die in bajessen is verspreid, en door aandacht in de media. Meerdere getuigen zijn daarna alsnog naar de politie gestapt met informatie over de toedracht. Zij stellen ook dat de familie er recht op heeft de waarheid te horen. De politie heropende in 2020 het onderzoek in de zaak.

Antilliaanse gemeenschap

De combinatie van de eerdere onderzoeksbevindingen en de nieuwe verklaringen van getuigen leidt ertoe dat het coldcase-team nu uitgaat van een ripdeal en het onderzoek richt zich daar nu helemaal op. Daarom zegt de politie over de ripdeal nog meer getuigen te willen horen. De politie oppert de mogelijkheid dat er mensen al eerder zijn gehoord maar toen niet hun gehele kennis over de toedracht hebben gedeeld. Er zijn sterke aanwijzingen dat er binnen de Antilliaanse gemeenschap informatie bekend is over de zaak.

De hoofdofficier van justitie in Rotterdam heeft de beloning voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak verhoogd naar 40.000 euro.