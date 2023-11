‘Doodgeschoten man (18) in Ridderkerk stond bekend als uithaler drugs’

Connect on Linked in

De 18-jarige man die maandagavond werd doodgeschoten in Ridderkerk stond bij justitie bekend als een uithaler van drugs. Hij zou volgende week donderdag voor de jeugdrechter moeten verschijnen. De rechtszaak gaat door zijn overlijden niet meer door. Dat meldt De Telegraaf.

Enkelband

Het slachtoffer, genaamd Bilal, zou in afwachting van zijn rechtszaak onlangs met een enkelband zijn vrijgelaten uit Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt in Spijkenisse. Volgens De Telegraaf staat de 18-jarige man bekend als uithaler van cocaïne in de Rotterdamse haven. Datzelfde geldt voor de 17-jarige verdachte die zich dinsdagochtend op het politiebureau in Rotterdam meldde op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Bilal.

Voorgeleid

Deze jongen wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalt of hij langer vast moet blijven zitten. Of hij ook de schutter is, is nog onduidelijk. Mogelijk werd het slachtoffer uit zijn woning gelokt door een groepje jongeren.

De schietpartij vond rond 19.00 plaats aan de Olmenlaan, op een grasveldje vlakbij de Aldi. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed maandagnacht aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Inval

De schutter sloeg op de vlucht. Op basis van het onderzoek doorzocht de politie maandagavond met een arrestatieteam een woning in Rotterdam-Beverwaard. Daar werd niets aangetroffen.

De politie meldde dinsdagmiddag dat een 17-jarige Rotterdammer zichzelf meldde op het politiebureau op het Zuidplein in Rotterdam. Onderzoek leidde naar hem.

Volgens het Openbaar Ministerie worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.