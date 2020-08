Doodgeschoten man in Uden is kickbokstrainer Stef Muller (53)

Connect on Linked in

De man die zondagavond bij een schietpartij in Uden om het leven kwam, is de 53-jarige kickbokstrainer Stef Muller uit Tilburg. Muller is een bekende in de vechtsportwereld, maar hij kwam ook met justitie in aanraking. In 2017 vond de politie bij een inval in zijn voormalige woning in Mariahout een vuurwapen en attributen voor de productie van xtc.

Muller werd zondagavond rond 19.45 op de Batenburglaan in Uden doodgeschoten. Een 47-jarige man uit Nijmegen werd als verdachte opgepakt in de directe omgeving van de plaats delict. Ook een 30-jarige man uit Uden is opgepakt. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte.

Stef Muller behoort volgens Omroep Brabant tot een bekende familie uit het naburige Beek en Donk, waar hij zelf ook opgroeide. Hij had een eigen bedrijf in metaal en was in de vechtsport een bekend gezicht en begenadigd trainer. Zo stond hij tijdelijk meervoudig wereldkampioen kickboksen Nieky Holzken uit Helmond bij.