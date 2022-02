Doodgeschoten man in woning Amsterdam-Oost is Rodney Mijnals

Connect on Linked in

De man die zaterdagavond werd doodgeschoten in een woning aan de Fizeaustraat in Amsterdam-Oost is de 41-jarige Rodney Mijnals. Dat schrijft Het Parool. Hij was een bekende in de buurt. Volgens de eigenaar van een buurtsupermarkt kende ‘heel Amsteldorp’ het slachtoffer en was zijn woning ‘een soort clubhuis’ waar veel mensen langskwamen.

Zwaargewonde

Bij een schietpartij in de woning van Mijnals aan de Fizeaustraat raakte ook een 21-jarige man uit Amsterdam zwaargewond. Hij werd rond 20.40 met een schotwond in zijn arm aangetroffen in de Dulongstraat. Het Parool schrijft dat deze Ricky in eerste instantie door de politie als verdachte werd gezien, maar inmiddels als getuige van het incident geldt.

Ruzie

Volgens een buurtbewoner zou er ’s middags ruzie zijn geweest in de woning van Rodney Mijnals en ging er ’s avonds iemand naar het huis waar hij hem neerschoot. Ricky was daar toevallig ook en werd tevens geraakt. Het overleden slachtoffer zou ‘altijd heel vriendelijk’ zijn geweest en de deur bij hem stond ‘altijd voor iedereen open’.

Gevangenis

Buurtbewoners zouden nooit overlast hebben ervaren. Wel zeggen onwonenden tegen de Amsterdamse stadskrant dat Mijnals aan de drank was en in het verleden een poosje vastzat. Ook had hij een litteken in zijn gezicht nadat hij ooit bij een ruzie met een mes werd geraakt.

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Er is voor zover bekend nog geen verdachte opgepakt.