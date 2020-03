Doodgeschoten tbs’er is vlogger Dennie Mulder (37)

Connect on Linked in

De ontsnapte tbs’er, die zondag door de politie in Ochten is doodgeschoten, is Dennie Mulder (37) uit Delfzijl die de afgelopen jaren vlogde vanuit de Oostrumse kliniek De Rooyse Wissel en verschillende filmpjes op YouTube plaatste. Dat bevestigen verschillende bronnen.

YouTube-video’s

Dennie Mulder kwam in juni 2018 en september 2019 in het nieuws toen hij in De Rooyse Wissel tegen de huisregels in met zijn mobiele telefoon en een smartwatch video’s van verschillende ruimtes, patiënten en medewerkers op YouTube postte. De tbs’er liet in meerdere video’s messen zien. In 2018 filmde Mulder zijn eigen uitbraak in De Rooyse Wissel. Hij opende zijn eigen celdeur en dwaalde lange tijd alleen rond in de kliniek.

Veroordelingen

Mulder bracht een groot deel van zijn leven door in gevangenissen en tbs-klinieken. Hij verbleef eerder in de Van Mesdagkliniek in Groningen vanwege agressieproblemen. Ook daar maakte hij in 2015 al filmpjes die hij op sociale media plaatste. Hij is onder meer veroordeeld voor poging tot doodslag, verboden wapenbezit, ontvoering, mishandeling en inbraken.

Vuurgevecht

Dennie Mulder ontsnapte zondagmiddag om 16.30 samen met tbs’er Antoni van H. uit de Kijvelanden-kliniek in Poortugaal. Het tweetal bedreigde een behandelaar met een vuurwapen en mes en sloeg via een taxi op de vlucht. De politie zette de achtervolging in over de A15. Bij Kesteren stopten agenten de taxi en renden Mulder en Van H. naar een nabijgelegen industrieterrein in Ochten waar een vuurgevecht met de politie plaatsvond. Daarbij werd Mulder doodgeschoten. Van H. zit inmiddels weer vast. De twee tbs’ers zaten apart van elkaar op een afdeling voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijke patiënten.