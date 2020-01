Doodgeschoten Zwollenaar lag lang gewond op straat

Connect on Linked in

De 52-jarige Henk Wolters die op Oudjaarsavond werd neergeschoten op de Buitengasthuisstraat in Zwolle heeft waarschijnlijk ruim een uur zwaargewond op straat gelegen. Door de knallen van vuurwerk waren de schoten uit een vuurwapen niet opgevallen en werd geen alarm geslagen.

20.25

Voorbijgangers zagen de man rond 21.40 zwaargewonde op straat liggen. Toen was de ambulance snel ter plaatse maar dat kon niet verhinderen dat het slachtoffer ter plekke overleed aan zijn verwondingen. Op basis van sporenonderzoek en getuigenverklaringen vermoedt de politie dat Wolters al rond 20.25 is neergeschoten. Buurtbewoners hoorden namelijk harde knallen in de omgeving, maar vanwege alle vuurwerkknallen zijn die waarschijnlijk niet als schoten herkend.

Onduidelijk

Volgens de politie is het onduidelijk door wie en waarom Wolters is neergeschoten. Lokale media meldden dat Wolters zich in het criminele milieu bewoog en betrokken was bij een lopende rechtszaak over drugs en wapens.

De politie zegt momenteel bezig te zijn een reconstructie te maken van wat Henk Wolters die dinsdag heeft gedaan. Bekend is dat hij een feest had bezocht en rond 20.25 arriveerde op de Buitengasthuisstraat.