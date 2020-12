Door politie neergeschoten man in Vlaardingen geen verdachte meer

Connect on Linked in

De man die na de dodelijke schietpartij in Vlaardingen door de politie was neergeschoten is geen verdachte meer. Zijn advocaat Michel van Stratum zegt aan Crimesite dat hij uit het ziekenhuis is ontslagen en op vrije voeten is gesteld.

(beeld JBMedia)

Woensdagavond werd in Vlaardingen op de Patrimoniumdwarsstraat een 26-jarige man doodgeschoten. Enige tijd later die avond achtervolgden agenten een man die ter plaatse was. Hij werd door een agent in zijn bovenlichaam geschoten. Hij was ongewapend. In het ziekenhuis arresteerde de politie hem daarna op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij.

Inmiddels is duidelijk dat de man volgens de politie niet betrokken was bij de dodelijke schietpartij en geen verdachte meer is.

Advocaat Van Stratum: ‘Mijn client heeft veel geluk gehad, de kogel is net onder zijn hart terechtgekomen en de operatie was gelukkig succesvol. De politie had in dit geval niet op het bovenlichaam mogen richten. Of misschien kon de agent niet schieten.’

De Rijksrecherche onderzoekt zoals gebruikelijk na een schietincident met politie de toedracht. Van Stratum overweegt aangifte te doen.