Doorbraak in coldcase Doetinchem: politie denkt schutter te hebben gearresteerd

De politie denkt dat de schutter die in 2000 Tonny ter Horst doodschoot dinsdagochtend is aangehouden. Het is een 50-jarige man uit Doetinchem. Hij zou Ter Horst op 9 oktober 2000 dood hebben geschoten in Terborg. Dat gebeurde toen Ter Horst bij toeval twee mannen tegen het lijf liep die net een mislukte overval hadden gepleegd.

Tweede man

De politie geeft nu geen informatie over het onderzoek omdat de verdachte in het belang van het onderzoek in beperkingen zit, en alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De politie zegt dat het onderzoek naar de tweede man die bij de dood van Tonny betrokken was nog loopt.

Heropend

Op 18 maart maakte het onderzoeksteam bekend dat de zaak heropend werd omdat er nieuwe informatie binnen was gekomen. Op basis van die nieuwe informatie had het onderzoeksteam aanwijzingen dat er meer mensen iets moesten weten over wie er betrokken waren bij de dood van Tonny.

Op 19 maart werd een Mobiel Media Lab in Terborg opgesteld en maakte Opsporing Verzocht een live-uitzending vanuit Terborg.

In de dagen die volgden kwamen meer dan 20 tips binnen, onder meer met namen.