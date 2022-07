Douane op Schiphol neemt 6.100 euro in beslag van rapper JoeyAK

Connect on Linked in

De Douane op Schiphol heeft zaterdag 6.100 euro in beslag genomen van de Amsterdamse rapper JoeyAK. De 25-jarige Joël H. wilde een vlucht nemen naar Suriname en deelde op Instagram beelden van de inbeslagname.

‘Begrafenis’

Volgens JoeyAK was het geld dat in een koffer werd aangetroffen, bedoeld voor een begrafenis in Suriname. ‘Wanneer je denkt dat het niet erger kan gaan ze nog een stapje verder met veel moeite krijg ik toestemming om te reizen voor een begrafenis het moment dat ik wil vertrekken pakken ze al me geld zelfs geld wat ik had voor die begrafenis ze laten me achter met 0 euro’, aldus de rapper op zijn Instagram-pagina.

JoeyAK is niet te spreken over de actie van de Douane: ‘Deze mensen zijn meedogenloos ze hebben me met 0 euro laten reizen deze mensen zijn harteloos zielloos en noem maar op.’

Ontnemingsvordering

Het Openbaar Ministerie kondigde eerder een ontnemingsvordering aan tegen JoeyAK, wat betekent dat het geld dat hij heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten terug moet betalen aan de staat. Die ontnemingsvordering speelt vermoedelijk een rol bij de inbeslagname van het geld.

‘Sinds wanneer werkt het zo dat alles in beslag wordt genomen?’, vraagt JoeyAK in een andere video tijdens de inbeslagname. Daarop antwoordt een douanier: ‘Zolang het OM daarom vraagt’.

Aangifte

Wie binnen of buiten de EU reist met 10.000 euro of meer moet aangifte doen van liquide middelen bij de Douane. Wie met minder dan 10.000 euro reist hoeft volgens de regels van de Belastingdienst geen aangifte te doen.

Ruim drie jaar cel

JoeyAK kwam in maart 2022 onder voorwaarden op vrije voeten, nadat hij eind 2020 tot drie jaar en vier maanden celstraf werd veroordeeld voor de ontvoering en mishandeling van een vrouw, die geld van hem zou hebben gestolen. De rapper werd ook veroordeeld voor het witwassen van ongeveer 200.000 euro en wapenbezit.