Ruim 3 jaar cel voor JoeyAK wegens ontvoering en mishandeling vrouw

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag rapper JoeyAK (Joël H., 23) veroordeeld tot 40 maanden cel voor het ontvoeren, bedreigen en mishandelen van een vrouw, op 31 december 2019 in Amsterdam en Almere. Drie andere mannen van 20 en 22 zijn door de rechtbank veroordeeld tot straffen van 2,5 jaar tot één jaar cel. De eis tegen hoofdverdachte JoeyAK was vijf jaar cel.

De vijfde verdachte, de 29-jarige Mandy P., wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij het incident. Het 32-jarige slachtoffer werd in haar huis vastgehouden en mishandeld. P. was echter op dat moment niet thuis en het is niet vast komen te staan dat ze wist wat zich in haar huis afspeelde.

Geld gestolen

Het slachtoffer werd op oudejaarsdag 2019 samen met haar kinderen van 3 en 7 door de daders vanuit haar woning in Amsterdam-Noord ontvoerd naar een huis in Almere. Ze werd ervan verdacht geld van JoeyAK te hebben gestolen. In het huis in Almere werden de vrouw en haar kinderen langdurig van elkaar gescheiden.

Terwijl de kinderen boven zaten, werd hun moeder beneden bedreigd en mishandeld met een vuurwapen: de daders sloegen haar meermaals met een pistool op haar hoofd en knieën. Ook goten ze met een waterkoker heet water in haar nek. De vrouw werd uiteindelijk op nieuwjaarsdag bevrijd door een arrestatieteam, na een melding van een van de buren.

Onvoldoende bewijs

Volgens de rechtbank hebben de vier mannen allemaal een aandeel in de ontvoering en mishandeling gehad. Ze worden vrijgesproken van de ten laste gelegde poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade. Op basis van het dossier kan niet worden vastgesteld dat de kans op zwaar lichamelijk letsel aanmerkelijk is geweest. Het is onduidelijk hoe hard de vrouw met het wapen is geslagen en of het water nog kokend was toen het in haar nek werd gegoten. Het bij de vrouw geconstateerde letsel en haar eigen verklaringen bieden hiervoor volgens de rechtbank onvoldoende houvast.

Leidinggevende rol

Hoofdverdachte JoeyAK krijgt met 40 maanden cel de hoogste straf. Hij had een leidende rol in het gebeuren en is ook degene die het geweld tegen de vrouw heeft gebruikt. Bovendien acht de rechtbank bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van ongeveer 200.000 euro en aan wapenbezit.

Medeverdachten

Nathaniël O. (20) en Sudneyson B. (20) worden voor hun aandeel en voor wapenbezit veroordeeld tot respectievelijk 2,5 jaar en twee jaar cel, waarvan die laatste zes maanden voorwaardelijk. Nathaniël D. (22) wordt veroordeeld tot zestien maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Ook moeten de mannen het slachtoffer een schadevergoeding betalen van zo’n 7.500 euro.