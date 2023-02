Douane vindt 415 kilo cocaïne in container met bananenpuree

Connect on Linked in

De douane heeft donderdag 415 kilo cocaïne aangetroffen in een zeecontainer in de Rotterdamse haven. De lading was afkomstig uit Panama.

Foto: de aangetroffen drugs (foto: Openbaar Ministerie)

Bananen

De container die de cocaïne bevatte was geladen met bananenpuree en is vanuit Guatamala. Deze is via de haven van Manzanillo in Panama, naar Rotterdam vervoerd. Dit maakt het Openbaar Ministerie donderdag bekend.

Ze stelt dat de drugs een ‘straatwaarde’ hebben van ruim 30 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd, laat ze weten.

Onderzoek

Het zogenaamde HARC-team, een samenwerking tussen de Zeehavenpolitie, de FIOD, de de douane en justitie, heeft de zaak in onderzoek.

Begin vorig jaar nam de Panamese politie nog een grote hoeveelheid cocaïne in beslag die voor Nederland was bestemd, in de haven van Manzanillo. Deze haven ligt aan de grens van de Mexicaanse staten Jalisco en Sinaloa, die door de Amerikaanse DEA zijn aangewezen als de grootste importeurs van illegale drugs naar de V.S.