Panamese politie neemt drugs voor Nederland in beslag

De Panamese politie heeft woensdag 643 pakketten met drugs in beslag genomen, die als eindbestemming Nederland hadden.

door Joost van der Wegen

Fot0: beeld van de inbeslagname van de voor Nederland bedoelde drugs, in de haven in Panama.

Zending

De drugs werden gisteren door eenheden van de Panamese nationale politie aangetroffen in een container op een vrachtwagen in de haven van Manzanillo, in de Coco Solo-sector van deze baai. De container was volgens het hoofd van de politie-eenheid op weg naar Europa.

Doorgevoerd

De gespecialiseerde officier van Justitie voor drugscriminaliteit in de regio bevestigt dat de zending voor Nederland bestemd was. De politie onderzoekt nu of de pakketten doorgevoerd zijn uit het buitenland, of vanuit Panama zelf afkomstig zijn.

De politie heeft de drugs in bewaring genomen, om als bewijs te dienen, tot het onderzoek ernaar is afgerond.

Record

Hoewel de politie niet vermeldt om welke soort drugs het gaat, bedoelt zij waarschijnlijk cocaïne. De Panamese politie deed de laatste jaren recordvangsten van deze drug. In 2021 nam ze 126 ton in beslag, tegenover 81 ton in 2020.

De politie in de provincie Colón meldt in een bericht dat zij in 2021 zo’n 43 operaties in de havens van Manzanillo heeft uitgevoerd, tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. ‘Drugshandelaren blijven zeehavens gebruiken om hun producten te verschepen naar gebieden, waar deze voor hoge winsten kunnen worden verkocht’.

Gevlucht

In november 2021 hield de Panamese politie nog de gevluchte Nederlandse Sjef S. aan, die in 2019 in ons land veroordeeld werd tot een celstraf van 8 jaar, voor de grootschalige productie van synthetische drugs.

