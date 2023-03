Drama om gestolen cocaïne in Antwerpen (VIDEO)

Connect on Linked in

De ontvoerde Mohamed Azzaoui uit Wilrijk (B) is verantwoordelijk gesteld voor de diefstal van ongeveer een ton cocaïne die zou zijn ontvreemd. In een videoboodschap legt hij uit hoe de vork volgens hem in de steel zit, en wie de cocaïne heeft meegenomen. Volgens de Gazet van Antwerpen circuleren er naast dit filmpje ook beelden van een man, bijgenaamd “De Schedel”, die halfnaakt en geboeid op een stoel zit. Er wordt gevreesd voor het leven van de twee.

Parkeerplaats

Mohamed Azzaoui werd ruim een weke geleden ontvoerd op een parkeerplaats langs de snelweg tussen Nederland en Antwerpen in Waarloos (Kontich). Daar had hij een afspraak met enkele contacten uit het criminele milieu. Hij is er gefilmd door bewakingscamera’s. Een familielid zag kort daarna hoe vier gewapende en gemaskerde ontvoerders hem een kap over zijn hoofd trokken en in een Volkswagen Golf duwden.

Brazilië

Mohamed Azzaoui was verantwoordelijk voor een uithaling op 22 februari van 1,2 ton cocaïne uit Brazilië op kaai 1333 bij Antwerp Euroterminal in de Waaslandhaven. De Gazet schrijft dat hij de uithaling echter zou hebben ‘uitbesteed’ aan anderen. Ene ‘King’ zou er echter met het grootste deel van de drugs vandoor zijn. Een Servische groep, die mede-eigenaar van het spul was de zending kwijt en wil die terug.

De deal was dat Azzaoui 200 kilo zelf zou mogen houden. Zijn eigen 200 kilo heeft Azzaoui terugbezorgd. De 1.000 resterende kilo’s zijn spoorloos. De waarde van de cocaïne zou ongeveer 25 miljoen euro zijn.

Nog twee filmpjes

De Serviërs zitten op hun beurt met een probleem omdat de mede-eigenaren in Brazilië nog niet waren betaald. Onderling afrekenen nadat een zending veilig op bestemming is aangekomen is een gebruikelijke werkwijze.

Er zijn naast het filmpje (onder) nog twee filmpjes verspreid. Op één van die video’s zegt Azzaoui: ‘het is 1 maart en ik leef nog’.

Portier

De politie is opzoek naar getuigen die de VW Golf hebben zien rijden. De gehuurde Golf werd eerder deze week in beslag genomen in de buurt van de Brusselse firma die de wagen had verhuurd. Er loopt een sporenonderzoek op de auto maar het voertuig werd intussen ook door andere mensen gebruikt. Het is mogelijk dat de auto met Azzaoui naar Nederland is gereden.

Mohamed Azzaoui is in het Antwerpse bekend als een portier in het clubleven en staat bekend als een aardige man, aldus de Gazet. Hij was in de jaren negentig betrokken bij een grootschalige sigarettendiefstal waarbij een vrachtwagenchauffeur korte tijd werd gegijzeld. Hij heeft veroordeling voor de teelt van wiet.