Drie aanhoudingen in Egmondse ontvoeringszaak

De politie heeft drie verdachten aangehouden, in verband met een ontvoering van een 42-jarige zakenman in Egmond aan Zee, in november vorig jaar. Daarbij werd de man door een vrouw gelokt, en kreeg hij een machinegeweer op zich gericht.

Beeld: de auto van de gegijzelde man op de avond van de ontvoering (foto: politie)

Aanhouding

In Opsporing Verzocht en Bureau Noord-Holland bij RTV N-H liet de politie beelden zien en vroeg ze het publiek mee te denken met deze zaak. De politie meldt vrijdag dat dit heeft geresulteerd in de aanhouding van een 26-jarige man uit Den Haag, een 22-jarige man uit Delft en een 21-jarige vrouw uit België.

Afspraak

De man, die een zalencentrum bestierd, had op de avond van 11 november 2023 een zakelijk afspraak met een vrouw in Egmond aan Zee, genaamd Yasmine. Maar de afspraak in de Julianastraat pakte anders uit dan hij had gedacht. Nadat de vrouw hem rond 18.45 binnenliet, stonden daar drie mannen op hem te wachten.

Onder bedreiging van een machinegeweer moest hij zijn horloge, portemonnee, telefoons en contact geld afgeven. Daarna kreeg de doodsbange man een zak over zijn hoofd, en moest hij op de grond gaan liggen. Zijn armen en benen werden vastgebonden. Daarna werd de Beverwijker zes uur lang vastgehouden en geschopt en geslagen. Als hij met zijn eigen Mercedes naar Delft wordt gebracht, om daar iemand in een flat te ontmoeten, weet hij daar bij het Poptahof Noord rond 01.00 aan zijn belagers te ontsnappen.

Ondertussen gaat het onderzoek in deze zaak door, meldt de politie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Lees hier de details uit de zaak, en bekijk de opsporingsvideo die de politie verspreidde.