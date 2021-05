Drie arrestaties na doodsteken 17-jarige in Den Haag

Connect on Linked in

De Haagse politie heeft donderdagavond drie verdachten aangehouden in verband met een steekpartij waarbij de 17-jarige Myron werd doodgestoken op de Rijswijkseweg. Op social media gaan geruchten dat de fatale steekpartij voortvloeit uit een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapgroepen.

Een 21-jarige man uit Delft en een 17-jarige meisje uit Den Haag werden donderdag rond 23.15 aangehouden in een auto op de Erasmusbrug in Rotterdam. Later op de avond meldde ook een 20-jarige man uit Den Haag zichzelf op het politiebureau. Ook hij is aangehouden.

De steekpartij vond donderdagavond rond 20.20 plaats op de Rijswijkseweg, vlakbij de kruising met de Goudriaankade. Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer met Ghanese roots overleed aan zijn verwondingen.

De steekpartij vond plaats op bijna dezelfde plek als waar op 21 december 2019 de 20-jarige Bilal Aydin werd doodgestoken. Meerdere verdachten in die zaak, waaronder twee minderjarigen, moeten komende week voor de rechter verschijnen.

SK6 vs ZQ

De politie onderzoekt het motief voor de steekpartij van donderdagavond. Op social media gaan geruchten dat het incident voortvloeit uit een ruzie tussen de plaatselijke rivaliserende drillrapgroepen SK6 en ZQ. Of dat zo is, is onduidelijk. Het 17-jarige slachtoffer Myron zou gelieerd zijn aan SK6. Drillcrew SK6 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van Bilal Aydin in 2019.

De politie meldt dat het onderzoek in volle gang is en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.