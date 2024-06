Drie arrestaties na explosies in IJmuiden

Connect on Linked in

In het onderzoek naar twee explosies in IJmuiden in februari van dit jaar, heeft de recherche in Kennemerland dinsdag drie aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen en een vrouw uit IJmuiden. In diverse woningen in IJmuiden vonden doorzoekingen plaats. Daarbij zijn onder andere gegevensdragers in beslaggenomen.

Explosie en brandstichting

In de nacht van 23 februari op 24 februari vond een explosie plaats bij een pizzeria aan de Kennemerlaan in IJmuiden. Een paar dagen later, op 28 februari, was er een opzettelijke brandstichting bij een woning aan de Noostraat in IJmuiden. Niemand raakte daarbij gewond.

De drie verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Ze zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat.

Intensief onderzoek

De districtsrecherche in Kennemerland doet intensief onderzoek naar de explosies in IJmuiden. ‘Het onderzoek richt zich op zowel de uitvoerders, medeplichtigen als opdrachtgevers. We gaan verder met het onderzoek en sluiten meer aanhoudingen niet uit’, aldus de onderzoeksleider.

Veiligheidsrisicogebied

In IJmuiden zijn de laatste tijd geregeld gewelddadige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij op 13 februari. Vrijwel geheel IJmuiden is door de burgemeester uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie sneller mensen fouilleren en er kan intensiever toezicht worden gehouden, onder meer met camera’s.