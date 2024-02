Explosies in Rotterdam, IJmuiden en Vleuten, politie zoekt gewonde explosie Den Haag (UPDATE)

Connect on Linked in

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er explosies gemeld in Rotterdam, IJmuiden en Vleuten. De politie is op zoek naar een man die in Den Haag zichzelf verwondde bij het afsteken van een explosief van zwaar vuurwerk, in de nacht van donderdag op vrijdag.

Jacques Dutilhweg

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 februari is een explosief afgegaan bij een woning op de Kerkhoflaan. Dezelfde woning werd op 11 februari beschoten. De politie denkt dat deze incidenten te maken hebben met een ontvoeringspoging op de Jacques Dutilhweg en diverse explosies op de Jacques Dutilhweg en de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. Bij de explosie raakte niemand gewond en zijn geen arrestaties verricht.

Voor de beschieting zijn destijds zes personen aangehouden. Voor de explosie van 24 februari zijn nog geen aanhoudingen verricht. Deze week bracht de politie beelden naar buiten van een van de incidenten.

Pizzeria

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 februari was er rond 02.45 een explosie bij een pizzeria aan de Kennemerlaan. Er is schade aan de voordeur, maar er raakte niemand gewond. Over de dader is niets bekend geworden.

In IJmuiden zijn de laatste maanden geregeld gewelddadige incidenten. Vrijwel geheel IJmuiden is door de burgemeester uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie sneller mensen fouilleren en er kan intensiever toezicht worden gehouden, onder meer met camera’s.

Chinees

In Vleuten was er zaterdagochtend om 04.00 een ontploffing in een Chinees restaurant aan de Hindersteinlaan. Ook hier is over de dader niets bekend geworden.

Een ruit van het restaurant werd vernield waarna er zwaar vuurwerk naar binnen is gegooid.

Hand

Donderdagavond is bij een woning aan de Juliana van Stolberglaan een onbekende man gewond geraakt aan zijn hand, bij het afsteken van een explosief van zwaar vuurwerk. Dit gebeurde rond 23.40. Er is geen schade ontstaan.

Op camerabeelden is te zien dat de linkerhand van de man in de brand vliegt. Direct daarna vluchtte hij weg in de richting van het Stuyvesantplein.

Dinsdag zijn bij dezelfde woning twee verdachten aangehouden die daar volgens de politie een ontploffing of een brandstichting wilden plegen.