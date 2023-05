Vierde explosie binnen week op Crooswijkseweg in Rotterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een toko op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Crooswijk is zaterdagnacht een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond. Wel raakte het pand beschadigd. Het is de vierde keer in zes dagen tijd dat er een explosie plaatsvond op de Crooswijkseweg. Vrijdagnacht werd bij hetzelfde pand nog een explosie voorkomen doordat iemand een melding maakte van het plaatsen van een fles met een vloeistof. De toko is maandag op last van de burgemeester gesloten.

(Beeld: JBMedia)

Buurtbewoners hoorden vannacht rond 02.30 harde knallen. Die bleken te zijn veroorzaakt door een explosief dat afging bij een toko op de Crooswijkseweg. Het explosief veroorzaakte schade aan het pand. De straat ligt bezaaid met glas.

Getuigen zagen na de knallen een jongen in het donker gekleed wegrennen over de Boezemsingel. De politie heeft ter plekke onderzoek verricht, waarbij onder meer het Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Forensische Opsporing aanwezig waren. De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen en camerabeelden.

Vierde explosie

Het is alweer de vierde explosie op de Crooswijkseweg in zes dagen tijd. Vrijdagnacht werd bij dezelfde toko nog een explosie voorkomen doordat iemand een melding maakte van twee mannen die zich verdacht ophielden bij een pand, waarbij vervolgens een fles met een vloeistof werd geplaatst. De fles werd veilig gesteld voor onderzoek door de Forensische Opsporing.

Toko gesloten

De toko waar de explosie is geweest is door burgemeester Aboutaleb gesloten. De politie is zichtbaar in de straat aanwezig. Aan de overkant van de straat staan agenten met een politiebus als aanspreekpunt voor de buurt. De komende dagen zullen zij een paar uur per dag aanwezig zijn als aanspreekpunt en om aan te tonen dat ze aanwezig zijn.