Drie auto’s en drie mannen gezocht om liquidatie Rodney Mijnals (VIDEO)

Connect on Linked in

Drie mannen zijn op 19 februari van dit jaar de woning van Rodney Mijnals in Amsteldorp, in Amsterdam-Oost, binnengedrongen om hem dood te schieten. De 41-jarige Mijnals woonde in de Dulongstraat. Hij had een vriend op bezoek toen rond 20.30 via de achterdeur drie mannen binnenkwamen. Zij hadden bivakmutsen op en droegen donkerkleurige kleding. Van een van hen is gezien dat hij een donkere huidskleur heeft.

Pistool

Eén van de mannen richtte een pistool op Mijnals. De vriend sloeg onmiddellijk op de vlucht, via de voordeur de Dulongstraat in. Mijnals probeerde weg te komen via de achterkant van het huis de Fizeaustraat in. De dader met het pistool ging achter hem aan en schoot Mijnals neer. De vriend die leek te kunnen ontkomen, was de Fizeaustraat overgestoken en van wat verder weg werd ook op hém geschoten. Hij liep een schotwond aan zijn arm op. Mijnals overleed ter plekke.

Motief

Het motief van de drie indringers is nog niet duidelijk, aldus de politie. Een van de scenario’s is dat het met drugs te maken heeft. In Mijnals’ woning is een hoeveelheid drugs aangetroffen die te groot was voor eigen gebruik. De politie houdt er rekening mee dat Mijnals actief was in de drugshandel en daarmee in de problemen kan zijn gekomen. Wat voor drugs zijn gevonden zegt de politie niet.

Een ander scenario zou kunnen zijn dat het slachtoffer problemen had in de relationele sfeer. Het zou kunnen gaan om een conflict met familie, buurtgenoten of vrienden of kennissen.

Man met helm

Voor en na de moord is in de buurt een auto gefilmd die misschien door de daders is gebruikt: een donkerkleurige Seat Leon met een kenteken dat mogelijk met ‘71’ begint.

Rond het tijdstip van het schietincident reden er in de buurt van het huis van het slachtoffer ook een Volkswagen Golf en een Mercedes, die allebei donker van kleur waren. Ook die auto’s zoekt de politie, en de inzittenden wil de politie graag spreken.

Kort voor het incident stond er een man met een helm op naar het huis van Mijnals te kijken. Deze nog onbekende man kan een belangrijke getuige zijn maar hij kan ook betrokken zijn geweest bij de aanslag.