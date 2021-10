Drie Deense Hells Angels gearresteerd in Marbella (VIDEO)

Connect on Linked in

In Marbella zijn drie Deense leden van de Hells Angels gearresteerd in een drugsonderzoek. De Spaanse Nationale Politie denkt dat de Denen onder meer hasj van Spanje naar Denemarken wilden vervoeren. Denemarken had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Eind september werd de operatie in Spanje uitgevoerd maar het is nu pas naar buiten gebracht. De Denen zouden een permanent chapter van de Angels in Marbella vertegenwoordigen. Bij huiszoekingen werden meer dan 55.000 euro aan contant geld, 10 kilo hasj, telefoons, pgp-telefoons, een motor, dure horloges en juwelen in beslag genomen.

Er lopen momenteel vier onderzoeken naar Hells Angels aan de Costa del Sol. In april werd een Duits lid (of aspirantlid) van de Angels aangehouden nadat een dj per ongeluk om het leven kwam bij een schietpartij op een feest.