Drie jaar cel voor beschieten woning met AK47 in Amsterdam-Zuid

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag twee Amsterdamse verdachten veroordeeld tot één jaar en drie jaar cel voor het met een Kalasjnikov schieten op een woning in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid, op 26 augustus 2020. Een derde verdachte, de chauffeur van het tweetal, werd vrijgesproken.

Bij de nachtelijke schietpartij werd 21 keer op de woning geschoten waar op dat moment een vrouw, haar zoon en zijn vriend aanwezig waren. Bij de beschieting raakte de zoon, de toen 19-jarige Justin Z. lichtgewond.

Poging doodslag

De 22-jarige Damian L. kreeg met vier jaar cel (waarvan een jaar voorwaardelijk) de hoogste straf. Amier S. kreeg anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De eisen tegen hen waren tien jaar cel, maar doordat poging moord niet bewezen kon worden, zijn ze veroordeeld voor poging doodslag.

Vrijspraak

Chauffeur Denver B., die acht jaar cel tegen zich hoorde eisen, wordt vrijgesproken. Hij kon volgens de rechtbank niet weten dat het automatisch vuurwapen in een tas achterin de auto lag. Ook is er geen bewijs dat hij wist dat de woning beschoten zou worden. Van alle drie de verdachten is dna gevonden op handschoenen die in een gestolen Renault Megane werden aangetroffen.

Bigidagoe

Het motief van de beschieting blijft onduidelijk. De kogels waren mogelijk bedoeld voor Jermaine M., die vlak boven de beschoten woning woont. Justitie verdacht M. ervan de schutter te zijn die rapper Bigidagoe (Danzel S.) in de Vechtstraat neerschoot op 25 augustus 2020, maar hij is daarvoor niet vervolgd. Jermaine M. zit in de cel voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de vergismoord in Beuningen op Mehmet Kiliçsoy, in juli 2020.