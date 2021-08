Tot 10 jaar cel geëist voor doorzeven van Amsterdamse woning (UPDATE)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft tegen de twintigers Damian L, Amier S. en Denver B. tot 10 jaar cel geëist. Ze zouden op 26 augustus 2020 betrokken zijn geweest bij het beschieten met een Kalasjnikov van een woning in de Amsterdamse Vechtstraat waarbij 21 kogels werden afgevuurd.

Denver B. hoorde 8 jaar cel eisen, Damian L. en Amier S. moeten als het aan het OM ligt 10 jaar achter de tralies.

Bij de beschieting raakte de toen 19-jarige Justin Z. lichtgewond aan zijn kuit. Andere bewoners bleven ongedeerd.

Aansturende rol

Het Parool schrijft dat de officier van justitie denkt dat de kogels zijn afgevuurd door Damian L. Amier S. ‘lijkt de meest aansturende rol te hebben gespeeld’. Denver B. heeft als enige van de verdachten een verklaring afgelegd. Hij was de chauffeur zo erkende hij, maar wist naar eigen zeggen niet dat er geschoten zou worden. Hij was gevraagd om mee te doen door Damian L., die hij nog kende uit de tijd dat hij in een jeugdinrichting woonde.

Verpest

Volgens Denver B. had Amier S. ‘iets goed te maken’ omdat hij een andere zaak ‘had verpest’. Door de beschieting te regelen zou hij zijn schuld hebben vereffend.

Bewijs

Het OM ziet vooral technisch bewijs voor betrokkenheid van het drietal. Van alle drie de verdachten is dna gevonden op handschoenen die in een gestolen Renault Megane werden aangetroffen. De drie hadden de auto in de buurt van de plaats delict geparkeerd. Ze waren na de schietpartij vervolgens gevlucht in een Opel. Het drietal is ook op camerabeelden te zien. Ze hebben alle drie een strafblad. Denver B. voor huiselijk geweld, Amier S. en Damian L. zijn veroordeeld voor drugshandel.

Beschoten Bigidago

Het motief van de beschieting blijft vooralsnog onduidelijk. De kogels waren mogelijk bedoeld voor Jermaine M., die vlak boven de beschoten woning woont. Justitie verdacht M. ervan de schutter te zijn die rapper Bigidagoe (Danzel S.) in de Vechtstraat neerschoot op 25 augustus 2020, maar hij is daarvoor niet vervolgd. Jermaine M. zit momenteel vast voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de vergismoord in Beuningen op Mehmet Kiliçsoy, in juli 2020.