Drie jaar cel voor gefilmde steekpartij in Amsterdam-Zuidoost

De 21-jarige Amsterdammer J.B. die op 13 april 2021 een man neerstak op het Nieuwlandhof in Amsterdam-Zuidoost is vrijdag veroordeeld tot drie jaar cel vanwege poging tot moord in vereniging en openlijk geweld in vereniging. Op filmpjes die op internet rondgingen was te zien hoe twee jongeren een ander aanvielen en hem in een heg duwden. Een derde stak vervolgens meerdere keren op het slachtoffer in.

Snapchat en Instagram

Het slachtoffer liep steekwonden op in zijn borst, in zijn rug, onder zijn oksel, achter zijn oor, in zijn been en snijwonden aan zijn rechterarm. Op Snapchat en Instagram verschenen filmpjes waarop te zien is dat twee jongeren op het slachtoffer aflopen en er wat duw- en trekwerk plaatsvindt. Het slachtoffer wordt in een heg geduwd, waarna een man met een mes op hem af komt lopen en meerdere malen op hem insteekt.

‘Dippen’

Tijdens de filmpjes wordt gesproken over ‘dippen’ en ‘sheffen’ (straattaal voor steken). Op de plek waar het slachtoffer in de struiken werd geduwd is een groot vleesmes aangetroffen van 20 tot 25 centimeter.

Eerder op de dag stuurde de 21-jarige J.B. via Snapchat al berichten naar anderen waaruit volgens de rechter blijkt dat hij het slachtoffer dood wilde maken.

‘Broer hij gaat plat. Ga hem doodslaan. Hij gaat spatten. (…) Er is nog veel aan de hand. Die guy gaat plat. Hij gaat dood.’

Volgens de rechtbank mag de verdachte van geluk spreken dat het slachtoffer niet aan zijn verwondingen is overleden.

Mishandeling taxichauffeur

Naast de steekpartij is de Amsterdammer ook veroordeeld voor de mishandeling van een taxichauffeur op 9 november 2021. De taxichauffeur werd meerdere keren tegen zijn hoofd gestompt.

Strafblad

Uit het strafblad van J.B. komt naar voren dat dit niet de eerste keer is dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een geweldsdelict. In november 2017 werd hij veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie en een werkstraf voor onder andere diefstal met geweld in vereniging (straatroof).

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot vier jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen om zijn agressie te reguleren.