Drie jaar cel voor Pool die 3-CMC maakte in drugslab Haps

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag de 43-jarige Poolse Robert W. uit Hoogeveen veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor de productie en het bezit van de nieuwe designerdrug 3-CMC in een drugslab in Haps, dat in november 2023 werd opgerold. De straf is conform de eis van justitie.

A73

De politie trof op 19 november vorig jaar een drugslab aan, in een loods en in een tent aan de Kwekersweg in Haps. Het lab werd ontdekt na een tip dat er illegale prostituees zouden wonen op een terrein aan de Kwekersweg, in het buitengebied van Haps. Aan dezelfde straat ligt een bordeel naast de snelweg A73.

Poes

In het lab kon de designerdrug 3-CMC worden gemaakt, ook bekend als ‘Poes’ en ‘Miauw’. In het lab en op het terrein werd een productie- en droogruimte (kristallisatieruimte) aangetroffen, en verder werden nog amfetamine en stoffen en spullen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Het betrof chemicaliën zoals zoutzuur, aceton, methylamine en caustic soda.

Dna

De verdachte was in de loods toen de politie daar binnenviel. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht en zegt niets van het drugslab af te weten. De rechtbank gelooft dit niet. De agenten roken namelijk al direct bij het betreden van het terrein een sterke chemische geur. In de ruimte waar de man was, vond de politie bovendien goederen voor de productie van synthetische drugs. In het lab lagen rubberen handschoenen die ook bij drugsproductie worden gebruikt, met daarin het dna van de verdachte.

Telefoon

Bij de arrestatie van de Pool werden op zijn telefoon onder meer afbeeldingen aangetroffen van diverse verpakkingen van chemische stoffen, zoals methylamine, zoutzuur en aceton. Chemicaliën die ook in de productielocatie zijn aangetroffen. Ook is uit onderzoek van de telefoon gebleken dat er op 26 oktober 2023 via Google is gezocht op onder meer een magneetroerder. Een dergelijke magneetroerder is op 19 november 2023 ook in de productielocatie aangetroffen.

Strafmaat

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat harddrugs grote gevaren voor de gezondheid van gebruikers opleveren. Ook de productie van de drugs en de opslag van chemicaliën zijn gevaarlijk. Zo is er bijvoorbeeld een kans op een explosie. De verdachte trok zich van dit alles niets aan, het was hem slechts te doen om het geld. De rechtbank vindt een celstraf van drie jaar daarom op zijn plaats.

In het onderzoek werd ook een 31-jarige man uit Haps aangehouden als verdachte. Hij is uiteindelijk niet vervolgd.