Drie jaar cel voor Utrechtse plofkraak (UPDATE)

Een 24-jarige man uit Nijmegen is door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor een plofkraak, in september 2019 in Utrecht. Een 24-jarige Utrechter is vrij gesproken wegens gebrek aan bewijs. Bij de kraak werd bijna geen buit gemaakt.

Scooters

De plofkraak was op een geldautomaat aan de Seinedreef in Utrecht. De vier daders maakten gebruik van een gestolen bestelbusje en scooters. Op camerabeelden is te zien hoe de vier op 20 september vorig jaar de plofkraak op de geldautomaat pleegden, rond 05.50.

Eén van de verdachten ramde met het bestelbusje de gevel. Vlak daarna kwamen de andere drie verdachten op twee gestolen scooters aanrijden. Ze droegen donkere kleding en bivakmutsen. Nadat de gevel was geramd volgden nog twee explosies. De ravage was groot, het dak van het pand werd omhoog geblazen. Overigens was de buit slechts een paar honderd euro.

Kaap Hoorndreef

De explosies werden gehoord door een politieagent die op dat moment op het bureau aan de Kaap Hoorndreef was. Ter plaatse zag hij twee in het donker geklede personen wegrennen en verderop twee personen op scooters. Uiteindelijk vluchtte het viertal op de scooters.

Niet veel later lukt het andere agenten om de verdachte, die achter op één van de scooters zat, aan te houden. De anderen wisten te ontkomen.

Medeplegen

De verdachte bekende op zitting dat hij betrokken was bij de plofkraak. Hij zou naar binnen gaan om te kijken of er geld lag, dat oprapen en vervolgens achter op een scooter stappen. Ook verklaarde hij dat één van de explosieven via de accu van de scooter waar hij toen als bestuurder op zat is ontstoken. Hij wist ook vooraf dat dat zo zou gaan. Verder vertelde de verdachte dat hij een kwart van de buit zou krijgen. De rechtbank vindt dan ook dat sprake is van een gezamenlijke uitvoering van de plofkraak. Er was nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten. De rechtbank is van oordeel dat hij ook wist dat de voertuigen gestolen waren.

Levensgevaar

De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, terwijl de officier van justitie vier jaar had geëist. Dat komt omdat volgens de rechtbank niet bewezen is dat er bij de plofkraak mensen in levensgevaar zijn gebracht.

De verdachte moet naast deze straf nog eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden uitzitten.

Dna

De rechtbank spreekt een andere 24-jarige man vrij van het medeplegen van de plofkraak. Het is niet bewezen dat hij erbij betrokken was. Zijn dna zat wel op een gevonden muts en twee handschoenen, maar er is ook dna van onbekenden aangetroffen. Er kan niet geconcludeerd worden dat het de verdachte was die de muts en handschoenen als laatste gedragen heeft, vindt de rechtbank.