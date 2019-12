Twee plofkrakers Rabobank Utrecht voor de rechter

Connect on Linked in

Op maandag 23 december staan twee mannen van 23 jaar terecht voor de rechtbank in Utrecht vanwege een plofkraak in Utrecht op 20 september. Het gaat om een pro-formazitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint volgend jaar.

Enorme ravage

De twee mannen (A.I. uit Nijmegen en S.B. uit Utrecht) deden in de nacht van 19 op 20 september rond 5.50 een plofkraak bij de Rabobank op de Seinedreef in de Utrechtse wijk Overvecht. In de omgeving was een enorme knal te horen en de ravage was groot. Er sneuvelden verschillende ruiten en er was flinke schade aan het pand. Het dak stortte deels in.

Twee scooters

Gealarmeerde agenten zagen in de omgeving van de Seinedreef twee scooters wegrijden nadat ze de politie zagen. Op de Lipsosdreef kon een van de scooters worden gestopt. De verdachte die achterop zat, werd opgepakt. De bestuurder uit Utrecht vluchtte en wist te ontkomen, maar werd op 27 september door een arrestatieteam opgepakt. Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland: ‘Een heterdaad is al zeldzaam maar zo snel ook een tweede verdachte is wel heel bijzonder.’

Meerdere verdachten

Het komt niet vaak voor dat Nederlandse plofkrakers worden gepakt en veroordeeld. Onduidelijk is of bij de plofkraak geld is buitgemaakt. Wel helder is dat drie of vier verdachten betrokken waren bij de plofkraak. Bij een zoektocht met onder meer een hond en een helikopter in de wijk werd een achtergelaten vluchtscooter aangetroffen.