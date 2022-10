Drie jaar cel voor wilde schietpartij bij familievete tussen kampers

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag drie mannen uit Veldhoven van 24, 48 en 58 en een 23-jarige man uit Helmond veroordeeld tot drie jaar celstraf voor een wilde schietpartij op straat, waarbij één slachtoffer in het been werd geraakt en drie anderen ternauwernood aan de kogels ontsnapten. De strafeisen waren vier keer acht jaar.

De vier verdachten, Antonio W. (58), zijn broer George W. (48), zoon Delano W. (23) en achterneef Sandrino M. (24) worden ervan verdacht een familievete te hebben uitgevochten met familieleden van een woonwagenkamp in Veghel.

Botsing

De vier kwamen op 27 oktober 2019 in de omgeving van de Traverse in Veldhoven rond 22.15 een auto tegen met daarin vier familieleden van het woonwagenkamp in Veghel met wie zij een langlopend conflict hebben. Op enig moment kwamen de auto’s in botsing en schoten de verdachten op de inzittenden van de andere auto. Eén van de inzittenden werd door een kogel in zijn been geraakt. Hij vluchtte samen met de andere slachtoffers uit de auto en zette het op een rennen.

Vijf arrestaties

Drie mannen klommen bij het politiebureau in Veldhoven over het hek de binnenplaats op en de vierde man werd in een tuin in de omgeving aangetroffen. In totaal raakten drie mannen gewond. De politie verrichte dezelfde avond vijf arrestaties. Het ging om de drie mannen die in het ziekenhuis werden opgenomen en twee andere mannen die vlak na de schietpartij werden gearresteerd.

Bewijs

De slachtoffers wezen direct en onafhankelijk van elkaar de verdachten aan als hun belagers. Die verklaringen worden volgens de rechtbank ondersteund door onder meer dna-matches, een geluidsfragment van een beveiligingscamera, aangetroffen hulzen en patronen en de locatie daarvan, de in-schotbeschadigingen in de auto van de slachtoffers en de daarbij behorende vermoedelijke schotbaan, de schotwond van één van de slachtoffers en de aangetroffen wapens en munitie op de plaats delict.

Twee vuurwapens

De verdachten gebruikten twee vuurwapens. In de Opel Corsa van de verdachten werd een halfautomatisch geweer (Marlin Model 60) aangetroffen. In de struiken vlakbij werd een pistool (Hämmerli 208 S) gevonden. Bij beide vuurwapens waren bijpassende kogelpatronen aanwezig. Op laatstgenoemde vuurwapen en het patroon is dna-materiaal aangetroffen dat matcht met het dna-profiel van een van de verdachten.

Even aansprakelijk

De rechtbank vindt dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten en ziet ze alle vier als even aansprakelijk voor het vuurwapengeweld. Het is daarbij niet van belang wie precies wat heeft gedaan. De verdachten krijgen dan ook allemaal dezelfde straf van drie jaar cel voor meerdere pogingen tot doodslag en vuurwapenbezit.

De verdachten van het woonwagenkamp in Veldhoven veroorzaakten volgens de rechtbank niet alleen een levensgevaarlijke situatie voor de slachtoffers, maar ook voor de omwonenden en toevallige voorbijgangers. Dat zij een conflict in de familiesfeer zo hebben laten escaleren rekent de rechtbank de verdachten zeer aan.