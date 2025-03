Drie jaar cel wegens witwassen voor Piet Wortel

Goud

Tegen de 56-jarige Wortel werd 7 jaar geëist. Hij werd verdacht van het witwassen van miljoenen euro’s crimineel vermogen, in de vorm van goud en dure auto’s. Wortel ontkent de verdenkingen. Het geld kwam volgens hem uit de erfenis van zijn moeder en uit de vastgoedhandel en handel in goud in zijn geboorteland Suriname.