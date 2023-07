Cocaïnehandelaar Piet W. ontkent dat miljoenen aan goud van hem zijn: ‘Was van Ronnie Brunswijk’

Connect on Linked in

De veroordeelde Surinaamse cocaïnehandelaar Piet W. (54) heeft bij de politie verklaard dat hij voor miljoenen aan goud heeft verkocht voor vicepresident Ronnie Brunswijk (62). Het goud lag in de Surinaamse villa van W., maar is nooit gevonden, omdat hij volgens justitie vlak voor een politie-inval werd getipt. Dat schrijft het AD.

Volgens W. moest hij het goud voor Brunswijk verkopen. De verkoop mislukte, waarna W. weer nieuwe goudstaven zou hebben ontvangen. De officier van justitie noemt het verhaal tijdens een recente zitting tegen W. bij de Rotterdamse rechtbank in Rotterdam ‘hoogst ongeloofwaardig’.

Foto’s

Dat W. voor miljoenen aan goud bezat, zou onder meer blijken uit foto’s. In mei 2022 en mei 2023 viel de Surinaamse politie tevergeefs binnen in de villa van W., in de hoop het goud te vinden. Volgens het Openbaar Ministerie werd het edelmetaal een dag van tevoren uit de woning gehaald, nadat W. werd getipt over de inval.

Lek

Justitie meent dat er sprake is van een lek bij de Surinaamse autoriteiten. Zo werd er tijdens de doorzoeking een vertrouwelijk document in de villa van W. gevonden. Het ging om het antwoord van de Surinaamse autoriteiten op het officiële rechtshulpverzoek van Nederland voor de inval.

Onbereikbaar

Vicepresident Ronnie Brunswijk van Suriname was voor het AD onbereikbaar voor commentaar. De krant stelde vragen over de relatie met Piet W., het goud en mogelijke corruptie. Brunswijks woordvoerder gaf wel een korte reactie: ‘De heer Brunswijk zal via de media geen reacties geven op zaken van een lopend onderzoek.’

Grote rol

Brunswijk speelt een grote rol in de Surinaamse goudhandel. Uit de documentaire Fout Goud van Twan Huys bleek dat Brunswijk als vicepresident toezicht houdt op de goudhandel, maar ook veel zogeheten goudconcessies bezit waar goud kan worden gemijnd. Volgens Surinaamse media zijn Piet W. en Brunswijk, die in 2000 in Nederland werd veroordeeld tot zes jaar cel wegens cocaïnehandel, goede bekenden van elkaar.

Witwaszaak

Piet W. werd eind maart aangehouden op verdenking van het witwassen van miljoenen euro’s in 2018. Begin april besloot de rechtbank in Rotterdam dat hij nog zeker drie maanden langer vast moet blijven zitten. Zijn voorarrest werd deze week wederom met drie maanden verlengd.

Liquidaties

W. is ook verdachte van betrokkenheid bij de liquidaties van oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32), in Amsterdam-Zuidoost en Genciël Feller (23) op Curaçao, beiden in september 2019. Hij zit voor die zaken niet meer in voorarrest. Motief zou een diefstal van 400 kilo cocaïne zijn in juli 2019.

W. is in 2014 in Nederland tot zeven jaar cel veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.