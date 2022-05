Politie doorzoekt Surinaamse woning Piet W.

Connect on Linked in

In Suriname heeft de politie maandag een inval gedaan in de woning van de voor cocaïnehandel veroordeelde Surinaamse Nederlander Piet W.. Volgens berichten uit Suriname werd de straat in het stadsdeel Mon Plaisir in Paramaribo afgesloten en werd de woning binnenste buiten gekeerd door leden van een speciaal opsporingsteam. Piet W. zit momenteel in Nederland een strafrestant uit, nadat hij dit jaar werd opgepakt op Aruba. Zijn advocaat laat weten dat er bij zijn weten in Nederland geen nieuw onderzoek naar zijn cliënt gaande is.

Aruba

Piet W. vloog begin maart van Suriname naar Aruba. Daar bleken de autoriteiten een verzoek tot aanhouding te hebben klaarliggen, afkomstig uit Nederland. Hij werd vervolgens overgebracht naar een gevangenis in Nederland om een strafrestant van acht maanden uit te zitten, in afwachting van het moment dat hij met een enkelband naar buiten kan gaan.

De aanhouding op Aruba was opmerkelijk omdat Piet W. in tegenstelling tot wat in verschillende (Surinaamse) media is gemeld, niet voortvluchtig was, aldus zijn Nederlandse advocaat Adam Doesburg.

Gerechtshof

Na uitzitten van een straf voor leiden van een criminele organisatie die in cocaïne handelde was hij in april 2016 op vrije voeten gesteld door het gerechtshof in Den Haag. Eén van de voorwaarden hierbij was dat hij zich beschikbaar moest houden voor justitie. Hij mocht wel naar het buitenland reizen en daar verblijven. Hij had een bij justitie bekend adres in Almere, waarop hij bereikbaar was. Hij heeft zich na zijn vrijlating ook meermalen op verzoek van justitie gemeld. Dat waren gevallen dat hij als getuige op moest treden.

‘Wrok’

Volgens advocaat Doesburg is de schorsing nooit opgeheven en had W. in aanmerking moeten komen voor een zogeheten “zelfmeld-procedure”. De signalering en aanhouding van W. waren waarschijnlijk te wijten aan onjuiste of gebrekkige communicatie tussen het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen, denkt Doesburg:

Het is absoluut niet zo dat hij werd gezocht in verband met een verdenking in een liquidatie-onderzoek of een onderzoek naar harddrugs. De bron(nen) van deze berichten zijn inmiddels bekend. Zij handelen uit persoonlijk wrok jegens cliënt en verspreiden ten aanzien van hem bewust onjuiste informatie aan diverse media en opsporingsdiensten. Deze kwestie is thans in onderzoek en heeft waarschijnlijk zelfs implicaties van de start van het onderzoek in de zaak waarvoor hij thans zijn strafrestant uitzit.

Doesburg heeft navraag gedaan bij het Openbaar Ministerie en is daar niet bekend geworden met een nieuw lopend onderzoek naar W..

Het is onbekend hoe de Nederlandse autoriteiten te weten kwamen dat Piet W. op Aruba zou arriveren. Doesburg stelt dat de door hem genoemde bronnen hier een rol in spelen. Doesburg begrijpt niet waarom de Nederlandse justitie het aanhoudingsverzoek aan Aruba heeft uit doen gaan.

Wat de reden is geweest voor de inval in Paramaribo van maandag is onbekend.