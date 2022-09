Drie jaar voor ontvoering in Arnhem: ‘Bro, als je mij hebt, ga je dood’

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag een 37-jarige man uit die stad veroordeeld tot drie jaar cel voor het ontvoeren van een destijds 25-jarige Arnhemmer. Dit deed hij samen met anderen. Het slachtoffer raakte hierbij zwaargewond.

Zwaar geweld

Op 7 augustus 2020 werd het slachtoffer op het Schipholplein in Arnhem klemgereden door een auto met gemaskerde mannen. Het slachtoffer werd met veel geweld uit zijn auto getrokken en in een andere auto geduwd. Vervolgens werd hij naar een loods aan de Snelliusweg in Arnhem gebracht. Daar werd hij uit de auto gehaald en moest hij gaan zitten. Daarna werd hij geslagen met houten balken, kreeg klappen en werd met een mes geprikt. Zijn handen, voeten en benen werden aan elkaar vastgebonden met ducttape en zijn ogen en mond werden afgeplakt.

Afluisterapparatuur

In verband met een ander onderzoek bevond zich afluisterapparatuur en een peilbaken in de auto. De politie was daardoor snel op de hoogte van de ontvoering. In de auto zei hoofdverdachte Marc G.: ‘Hou je bek. Bro, als je mij hebt, ga je dood. Jouw leven stelt niets voor.’ Onder meer deze opname werd beluisterd door recherche.

Een arrestatieteam viel vervolgens de loods binnen en trof daar de 37-jarige man, een medeverdachte en het slachtoffer aan. Volgens de politie wilden de verdachten geld of cocaïne van het slachtoffer afpersen.

‘Feestje’

De Arnhemmer verklaarde dat hij niets met de vrijheidsberoving te maken had en toevallig in de loods aanwezig was voor een feestje. De rechtbank gaat daar niet in mee op basis van de opnames gemaakt via de afluisterapparatuur en camerabeelden in en rondom de loods. De rechtbank oordeelt dat hij de bestuurder van de auto is geweest, die het slachtoffer heeft klemgereden, de auto naar de loods heeft gereden en zich medeschuldig heeft gemaakt aan geweld tegen het slachtoffer. Deze handelingen maken volgens de rechtbank dat er sprake is van medeplegen.

Strafbepaling

Evenals de officier van justitie oordeelt de rechtbank dat een lange gevangenisstraf van aanzienlijke duur passend is. De officier van justitie eiste een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank ziet echter geen aanleiding om een deel daarvan voorwaardelijk op te leggen en oordeelt dat de man als chauffeur een groot aandeel had bij de ontvoering. De straf van drie jaar cel die de rechtbank oplegt valt daarom hoger uit dan de eis van de officier van justitie.

Ook moet de Arnhemmer een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

De rechtbank veroordeelde op 14 oktober 2021 al twee medeverdachten van 27 en 23 jaar tot vier jaar cel voor hun betrokkenheid bij de ontvoering.