‘Drie keer vrijspraak voor Duitse plofkraken’ (UPDATE)

De rechtbank in Amsterdam heeft twee Amsterdammers en een Utrechter vrijgesproken van twee in 2017 in Duitsland gepleegde plofkraken, met in Amsterdam gestolen auto’s. Voor de autodiefstal zijn ze wel veroordeeld.

81 dagen cel

Justitie vond bewezen dat Omar “Centjes” E. (29), Hasan K. (35) en Mohamed C. (30) in wisselende samenstelling, 118.000 euro hadden buitgemaakt uit een met gas opgeblazen geldautomaat in Neukirchen-Vluyn, en twee weken later in Aachen-Simmerath een geldautomaat van de Commerzbank hebben opgeblazen, waar geen buit werd gemaakt. De eisen waren straffen van 4 tot 8 jaar. Nu krijgen alleen E. en K. elk 81 dagen cel – de tijd die ze al in voorarrest hebben gezeten. Ze zijn schuldig aan respectievelijk de diefstal van een Kia van autoverhuurder Diks in De Pijp en het witwassen van een BMW-motor. Mohamed C. van een bekende Utrechtse familie, werd geheel vrijgesproken.

Flitsfoto

De officier van justitie zag het bewijs onder meer in afgeluisterde telefoongesprekken. Tegen “Centjes” – uit de Diamantbuurt in de Pijp, liep voor de plofkraken al een onderzoek omdat hij ervan werd verdacht meermaals op coffeeshop The Power in de Amsterdamse Sarphatistraat te hebben geschoten.

E. leek met Hasan K. te spreken over nog te stelen BMW. Maar dat gesprek was nadat de auto al was gestolen, stelde de rechtbank vast. Verder herkenden agenten Omar E. en Hasan K. van een flitsfoto van een snelheidsovertreding in Duitsland. De rechtbank noemt die herkenning door de matige kwaliteit van de foto niet betrouwbaar. Ook is er geen dna van de mannen aangetroffen op de plaats delict en zijn er geen duidelijke signalementen van de gemaskerde mannen die de plofkraken hebben gepleegd.

“Centjes” E. kreeg eerder 10 maanden cel voor wapenbezit.