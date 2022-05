Drie maal dertig jaar geëist voor dodelijke aanslag in Amsterdam-West

Connect on Linked in

Tegen de drie verdachten van de moord op Ayla Mintjes, en de poging tot moord op haar vriend, heeft het Openbaar Ministerie dinsdag een gevangenisstraf van 30 jaar geëist. De 27-jarige vrouw werd op 16 mei 2021 in de Maassluisstraat in Amsterdam-West onder vuur genomen. De drie worden ook verdacht van brandstichting in een auto, vernieling en vuurwapenbezit.

Kinderen op straat

Bij de schietpartij vlogen de kogels tot 500 meter verderop over de weg, en verschillende woningen zijn geraakt. Ook bleken er op het moment van de schoten kinderen op straat te hebben gespeeld, aldus de officieren van justitie in hun requisitoir.

De verdachten zijn Amsterdammers Samuel Y. (21) en Jeremia T. (22), en Renato F. (35). De eerste twee waren de schutters en de laatste bestuurde de VW Caddy waarin de drie bij de aanslag hebben gereden, aldus het OM. Hoewel deze verdachte F. zelf niet zou hebben geschoten was hij volgens het OM wel zeer nauw betrokken bij de voorbereiding. Hij zou een cruciale rol hebben gespeeld bij de uitvoering van de moord. F. wordt dan ook als medepleger aangemerkt door justitie.

Brandwonden

Voor het OM staat het vast dat de drie verdachten de moord op de 27-jarige vrouw en de poging daartoe op haar vriend hebben uitgevoerd. Zo zijn er dna-sporen en schotresten aangetroffen op verschillende items, waaronder op de plek waar de aanslag werd gepleegd en de vluchtauto die in brand werd gestoken. In die auto lagen de twee automatische vuurwapens aan waarmee op de Maasluisstraat is geschoten. Daarnaast zijn er herkenningen op camerabeelden.

Getuigen hebben verklaard, en op camerabeelden is dat te zien, dat drie mannen bij het verbranden van de Caddy vlam hebben gevat. De drie verdachten hadden tijdens hun aanhoudingen brandwonden. Eén van hen had zelfs ernstige brandwonden en was half bewusteloos. Toen hij in Utrecht werd afgezet, roken de drie volgens getuigen naar benzine. Op een in Utrecht aangetroffen deels verbrande broek zaten schotresten en dna van twee vermeende schutters.

De verdachten hebben geen verklaringen willen geven en volgens justitie geen verantwoording willen afleggen.

Vriend

Niet Ayla Mintjes was doelwit van de moordaanslag, zo stelden de officieren van justitie, maar haar vriend de Amsterdammer Anis B.. Die laatste is in maart 2021 door de politie gewaarschuwd voor een dreiging op zijn leven. Dat die dreiging reëel is, blijkt uit verschillende voorbereidingshandelingen voor de moord op hem. In de afgelopen maanden zijn hier vier personen voor veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 6 en 9 jaar.

‘Makelaar’

Parallel aan de zaak van de schutters loopt nog de rechtszaak tegen Najim el A., die ervan wordt verdacht de man te zijn geweest die de moordopdracht van een opdrachtgever heeft aangenomen en heeft uitgezet naar de uitvoerders. Op 19 mei 2021, dus drie dagen na de aanslag op Mintjes en haar vriend, viel een arrestatieteam binnen in een appartementencomplex aan de Nolensstraat in Amsterdam-Geuzenveld. Daar woont de moeder van Najim el A.. Op dat moment was El A. op zolder in het gezelschap van Renato F. (35).

Op verschillende plekken op zolder zijn naast automatische wapens, wapenonderdelen en handgranaten ook dna-sporen en vingerafdrukken van El A. gevonden. Op zijn telefoon werden bovendien beelden aangetroffen van een aanvalsgeweer dat volgens een deskundige overeenkomt met een aanvalsgeweer dat op zolder werd gevonden.

Het is nog niet bekend wanneer El A. inhoudelijk voor de rechter komt.