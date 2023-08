Drie mannen aangehouden in Katwijk na schotenwisseling

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft zaterdag na een schietincident in Katwijk drie verdachte mannen aangehouden. Ondanks dat er meerdere schoten vielen, waren er geen gewonden. Eind mei viel een dode in Katwijk door schoten.

Melding

Het schieten vond plaats op zaterdagmiddag, rond 14.00, aan de Boekhorststraat. De politie kreeg melding dat er in de woonwijk daar verschillende keren geschoten was, waarbij drie personen waren betrokken.

Op basis van verklaringen van omstanders konden er goede signalementen van de drie mannen worden gegeven, laat de politie zondagmiddag weten in een bericht.

Identiteit

Kort na de melding hielden agenten in de Hoornselaan in Katwijk op basis van de signalementen twee mannen aan. Uit onderzoek kwam ook de identiteit van de derde man naar voren. Hij werd zaterdagmiddag rond 16.40 uur in zijn auto aan de Rederijstraat aangehouden.

Bij het onderzoek maakte de politie gebruik van speurhonden, meldt RTV West, en werd de woonwijk afgezet.

De drie mannen van 19, 20 en 23 zijn inwoners van Katwijk. Zij zitten vast en worden gehoord door de politie.

In de nacht van zaterdag 20 mei kwam een 22-jarige man om het leven bij een schietincident in Katwijk, in de Talmastraat. Die straat lig op een steenworp afstand van de plaats waar zaterdag de schoten vielen.