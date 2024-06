Drie mannen aangehouden na gijzeling in Wijchen, vierde incident in één week

Connect on Linked in

De politie heeft zondag drie mannen opgepakt die afgelopen nacht een man vasthielden in een woning aan de Hoogmeer in Wijchen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. De verdachten zijn een 33-jarige man uit Turnhout, een 34-jarige man uit Wijchen en een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het is het vierde incident in een week tijd in Wijchen.

Geen verband

De woning aan de Hoogmeer wordt doorzocht. De politie meldt dat het incident geen verband lijkt te hebben met de overleden persoon die vrijdagavond werd aangetroffen in een andere woning aan de Hoogmeer. De politie wil nog niet zeggen of het om een misdrijf gaat.

Drie dodelijk incidenten

Opvallend is dat in het dorp bij Nijmegen in een week tijd drie dodelijke incidenten hebben plaatsgevonden. Vorige week overleed in de nacht van zaterdag op zondag een 46-jarige ‘verwarde’ man na ingrijpen van de politie. De Rijksrecherche doet onderzoek of het handelen van de agenten heeft bijgedragen aan de dood van de man.

Op zondagmiddag 2 juni overleed bij een steekpartij aan de Kraaijenberg in Wijchen een 59-jarige man. Een 48-jarige man uit Wijchen werd dezelfde dag als verdachte aangehouden.