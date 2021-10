Drie schietpartijen binnen 1,5 dag in A’dam, ook gezin in auto beschoten

Connect on Linked in

In Amsterdam hebben zaterdag en zondag drie schietpartijen plaatsgevonden. Op zaterdagochtend werd een flatwoning aan de Hakfort in Amsterdam-Zuidoost beschoten. Zaterdagnacht werd een café beschoten aan de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid. Op zondagavond werd een man met zijn gezin beschoten in een auto aan de Amstelvlietstraat in Amsterdam-Oost. Alleen bij de beschieting van het café viel mogelijk een gewonde.

Zaterdagochtend rond 07.40 kwamen agenten af op een melding van een schietincident op de parkeerplaats bij de flat Hakfort in de Bijlmer. Meerdere buurtbewoners hoorden schoten en zagen twee personen vluchten in de richting van het fietspad Huntum. Vervolgens zouden ze in een auto zijn gevlucht. De politie heeft ter plaatse onderzoek verricht, maar geen verdachten, slachtoffers of sporen aangetroffen.

Meerdere kogelgaten

Een dag later, op zondagochtend rond 10.30 kwam een melder naar het politiebureau Bijlmermeer. Er bleken meerdere kogelgaten in een flatwoning in Hakfort te zitten. De recherche en forensische experts hebben sporen veiliggesteld. De recherche zoekt getuigen van het schietincident.

Zaterdagnacht werd in de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid een café beschoten. Op straat werd een bloedspoor aangetroffen. Een slachtoffer werd niet aangetroffen.

Gezin in auto beschoten

Een derde schietpartij in de hoofdstad vond zondagavond plaats toen een auto in de Amstelvlietstraat in Amsterdam-Oost werd beschoten. Rond 19.30 reed een man met zijn gezin in een auto door de Amstelvlietstraat waar hij aan de overkant bij de ingang van de parkeergarage een groepje mannen zag stoeien. Toen hij door de straat langs het groepje reed hoorde hij een harde knal en zag hij hoe een autoraam kapot sprong. Daarna rende het groepje mannen in de richting van de Spaklerweg.

De inzittenden van de auto raakten niet gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.