Drie verdachten gearresteerd voor aanslag op Peter R. de Vries (UPDATE)

Op een persconferentie van de burgemeester, hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van politie werd niets duidelijk over de toestand van Peter R. de Vries, behalve dat hij ‘vecht voor zijn leven’. De melding over de schietpartij in de Leidse Buurt in Amsterdam kwam even na 19.30 binnen bij de politie.

Door Joost van der Wegen

Naar aanleiding van tips van omstanders kwam er zicht op een vluchtauto. Niet lang daarna is er een auto met daarin twee verdachten aangehouden op de A4 bij Leidschendam. Mogelijk is daar ook de schutter bij, aldus de hoofdcommissaris Frank Paauw. Een van de verdachten voldoet aan het signalement dat eerder is verspreid. Later is er in Amsterdam-Oost een derde verdachte gearresteerd. Zijn rol wordt nog onderzocht. De aanhouding die op de A2 plaats vond heeft dus kennelijk niet met de zaak te maken.

Een ooggetuige op de Prinsengracht zei eerder tegen Crimesite dat hij een lichtgetinte man met versnelde pas heeft zien lopen met een camouflagepak een een zwart mondkapje op. ‘Het leek alsof hij ergens voor wegrende.’ Deze man voldeed aan het signalement. Later vertelden anderen hem dat er schoten waren gehoord in de omgeving. De ooggetuige meldt ook dat hij kort daarvoor een Renault Kadjar over de Prinsengracht had zien rijden die een parkeerplaats leek te zoeken. Toen de jongen voorbij rende reed ook die Renault voorbij in de richting van de Vijzelgracht. De ooggetuige zegt dat voorbijgangers passerende politieagenten ook hierover hebben geinformeerd.

De getuige:

We zaten op terras aan Prinsengracht toen we een jongen voorbij zagen rennen vanaf de brug in een groen-bruin camouflage-trainingspak met zwart mondkapje, ongeveer 1,76 lang, met lichtgetinte huid. Alsof hij wat gestolen had of zo. Toen anderen schoten bleken te hebben gehoord en wij al snel een helicopter boven de stad hoorden en ambulance zagen, dacht ik hé, dat zou de dader wel eens geweest kunnen zijn. Zeker omdat er op dat moment een zilverkleurige Renault Kadjar al een aantal keren rondjes over de gracht had gereden, en de jongen in de richting van die auto liep. We hebben hem er niet in zien stappen. Maar later werd er wel zo’n auto aangehouden, nadat we dit verhaal aan de politie hadden verteld. Daar zaten ook twee mensen in plotseling, in plaats van ééntje.

Op de A4 is zijn twee verdachten aangehouden in een Renault Kadjar.

Of het moordwapen in de auto aanwezig was wilde politie op de persconferentie niets zeggen.

Over de vraag in hoeverre Peter R. de Vries vandaag beveiligd werd wilde de hoofdofficier van justitie niets zeggen. Er zijn verschillende manieren waarop personen worden beveiligd, zichtbaar en onzichtbaar.