Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam (UPDATE5)

In Amsterdam is Peter R. de Vries (64) dinsdagavond neergeschoten. Dat is gebeurd nadat hij in de studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein een presentatie had gedaan. De schietpartij gebeurde op de Lange Leidsedwarsstraat. Volgens onbevestigde berichten zouden vijf schoten zijn gelost en De Vries zou aan zijn hoofd zijn geraakt. Op de A2 richting Utrecht is ter hoogte van Haarrijn rond 20.30 in ieder geval één persoon klemgereden en aangehouden. Ook bij Leidschendam is op de snelweg een aanhouding geweest.

(beeld Joost van der Wegen)

Volgens de politie is hij in ernstig gewonde toestand overgebracht naar een ziekenhuis. De politie is met veel eenheden bezig met een zoekactie naar een of meer verdachten. Op Burgernet is een signalement verspreid van een man met een lichtgetinte huidskleur en een klein, tenger postuur. De man zou een donkergroene jas met camouflagevlekken hebben gedragen met een zwarte pet.

Vermoedelijke aanhouding voor de schietpartij waarbij peter r de vries zwaargewond is geraakt #amsterdam pic.twitter.com/nLk7X6IkIM — Dinand de Groot fotografie (@Dinanddg) July 6, 2021

Of de arrestaties met de aanslag op De Vries te maken hebben is onduidelijk. Bij het VU-ziekenhuis patrouilleerden dinsdagavond zwaarbewapende politiemensen.

Peter R. de Vries is sinds vorig jaar adviseur van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en medeverdachten. B. krijgt juridische bijstand van de advocaten Onno de Jong en Peter Schouten.

In oktober vorig jaar bepaalde de rechtbank dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries kroongetuige Nabil B. mag bijstaan als vertrouwenspersoon en daarbij verschoningsrecht heeft en een tegen afluisteren beveiligde telefoonlijn mag gebruiken. In mei heeft het gerechtshof in Den Haag dat nog eens bevestigd.

In mei 2019 tweette De Vries dat hij op een dodenlijst van Ridouan Taghi zou staan. Kort daarop liet hij weten dat de dreiging volgens Taghi niet zou bestaan. De Vries werd niet permanent bewaakt, zoals dat wel het geval is met misdaadjournalist van De Telegraaf John van den Heuvel.