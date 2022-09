Strafzaak 13Maracane: ‘Tattookillers kregen 75.000 euro voorschot voor liquidaties “Damascus” en Belserang’

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Amsterdam is maandag de inhoudelijke behandeling van strafzaak 13Maracane begonnen tegen acht verdachten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van moordaanslagen in de periode 2014 tot 2016. De politie rekent de verdachten tot de groep van Amsterdammer Houssine “Hoes” A. die vermoedelijk in Marokko verblijft.

Bloedige vete

Het gaat om verdachten Benaouf A. (38), Jeffrey S. (32), Abdelhamid “Kikker” A. (33), Abdelghafour L. (44), Abdeslam el H. (29), Mohamed I. (36), Jalal L. (24) en Soufiane el H. (32). Benaouf A. zit al een celstraf van twaalf jaar uit voor onder meer het medeplegen van de moord in Antwerpen (in 2012) op Najib Bouhbouh, de rechterhand van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha.

De groep van “Hoes” vocht vanaf 2012 een bloedige vete uit met de groep van Martha. Meest bekend is de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in december 2012.

Voorbereiding liquidaties

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de acht verdachten tussen 2014 en 2016 liquidaties voorbereid op de broers Chahid en Chafik Yakhlaf, de tot levenslang veroordeelde Naoufal “Noffel” F., Jason L. (rapper Djaga Djaga), Satudarah-kopstuk Etous Belserang, David “Damascus” H. en Samir Z. Deze aanslagen vonden of moesten plaatsvinden in Amsterdam, Alphen aan de Rijn, Utrecht, Weert en Marokko. Alle verdachten ontkennen hun betrokkenheid.

Het bleef in alle gevallen bij moordplannen of mislukte aanslagen. Chahid Yakhlaf werd op Oudjaarsavond 2015 geliquideerd in Kerkdriel. Bij deze aanslag raakte zijn broer Chafik gewond. Voor die aanslag zijn al andere verdachten veroordeeld.

“Tatookillers”

De Telegraaf schrijft dat aan de “tattookillers” een voorschot van 75.000 euro is betaald voor de liquidaties op Etous Belserang en David H.. Verdachten Benaouf A., Abdelhamid A., Abdelghafour L. , Mohamed I., Jalal L. en Soufiane el H. worden verdacht van de uitlokking. Tijdens een huiszoeking werden een dodenlijst en twee foto’s van de beoogde doelwitten gevonden.

Getalenteerd zaalvoetballer

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat verdachte Soufiane el H. jarenlang als getalenteerd zaalvoetballer speelde bij de omstreden zaalvoetbalclub ’t Knooppunt uit De Pijp in Amsterdam-Zuid, die in 2018 geroyeerd werd door de KNVB en volgens de politie jarenlang gefinancierd werd met crimineel geld. Ook speelde El H. als zaalvoetballer twee interlands bij Jong Oranje. Sinds vorig jaar heeft hij een sushitent in Amsterdam-Osdorp op zijn naam staan.

Houssine A. wordt door de politie gezien als een van de leiders van de groep verdachten die terechtstaan in 13Maracane. Hij was goed bevriend met Gwenette Martha voordat ze gebrouilleerd raakten en elkaars rivalen werden. Samen kwamen ze bij zaalvoetbalclub ’t Knooppunt.

Bom onder scooter

De vorig jaar zomer in Spanje opgepakte Amsterdamse crimineel Jeffrey S. wordt samen met stadsgenoot Abdelhamid A. door justitie verdacht van het laten ontploffen in Amsterdam van een bom onder een scooter op 1 juli 2014. Twee mannen raakten daarbij lichtgewond. Dat waren Samir Z. (alias “Taba”) en zijn broer.

Mislukte aanslag

Jeffrey S. wordt ook verdacht van het medeplegen van de mislukte aanslag op Samir Z.. Daarvoor is al een groep mannen veroordeeld, die werden klemgereden in de Knokkestraat in Amsterdam Nieuw-West (Nieuw Sloten). De groep zou het gemunt hebben op Z. omdat hij zou zijn opgetreden als chauffeur van de schutters bij de aanslag in de Staatsliedenbuurt.

Het bewijs in de zaken komt vrijwel alleen uit door de politie gekraakte pgp-berichten van Ennetcom.

Strafzaak 13Maracane duurt in totaal tien dagen. De strafeisen worden vrijdag bekend. De uitspraak is naar verwachting op 5 december.