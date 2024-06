Drie verdachten opgepakt voor roofmoord Toon Brood op Curaçao

Connect on Linked in

De politie op Curaçao heeft dit weekend drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de roofmoord op een adjudant van de Koninklijke Marechaussee. De woning van Toon Brood (49) en zijn gezin was op 31 mei doelwit van een woningoverval waarbij drie mannen betrokken waren.

Vuurwapen

Brood werd doodgeschoten toen hij de overvallers confronteerde. Vrijdag werd een man aangehouden toen hij zich meldde bij de politie. Op zaterdag is een tweede man gearresteerd en zondagochtend een derde man. De laatste was bij zijn arrestatie in het bezit van een vuurwapen.

Invallen

De politie op Curaçao deed vrijdagochtend (lokale tijd) vijf invallen in verschillende huizen op het eiland. Daarbij is onder meer een motorfiets van Brood gevonden, die recent uit zijn huis was gestolen. Dit heeft geleid tot de drie arrestaties.

Grenstoezicht

Volgens de NOS werkte Toon Brood op Curaçao in het kader van de versterking van grenstoezicht op de luchthaven. Het is niet duidelijk of de woningoverval te maken had met zijn werk. Het slachtoffer werkte sinds 2001 bij de Koninklijke Marechaussee en inmiddels twee jaar bij de Brigade Caribisch Gebied.