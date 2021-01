Drietal (17, 18, 19) aangehouden voor steekpartij supermarkt A’dam-Oost

Print This Post

De politie heeft drie Amsterdamse verdachten van 17, 18 en 19 aangehouden in het onderzoek naar een steekpartij in de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat in Amsterdam-Oost, op 22 december 2020. Dat schrijft Het Parool. Bij de steekpartij raakte een 18-jarige vakkenvuller zwaargewond. Het slachtoffer behoort tot drillrapcrew Z42 uit Amsterdam-Zuidoost.

De twee meerderjarige verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en moeten nog twee weken langer vastzitten. De 17-jarige verdachte zat al eerder vast. De Amsterdammers worden verdacht van poging tot moord in vereniging en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

In de twee woningen van de meerderjarige verdachten vond de politie een revolver en munitie.

Op dinsdagmiddag 22 december raakte het slachtoffer en een verdachte met elkaar in gevecht in de Albert Heijn in Amsterdam-Oost. Vervolgens werd het slachtoffer neergestoken en raakte daarbij zwaargewond. De steker sloeg rennend op de vlucht.

Het slachtoffer was volgens Het Parool Denzel S., alias “Denna”, die behoort tot drillrapcrew Z42 uit Amsterdam-Zuidoost. Die groep heeft weer goede banden met KSB. De dader zou komen uit de hoek van hun aartsrivalen FOG.