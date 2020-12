Steekpartij Amsterdamse supermarkt gevolg van drillrap-ruzie (UPDATE)

Connect on Linked in

Een ruzie tussen twee groepjes drillrappers is aanleiding geweest voor het neersteken van een medewerker (18) van een Albert Heijn-supermarkt aan de Helmholzstraat in Amsterdam-Watergraafsmeer. Dinsdagmiddag raakte daar een jongen ernstig gewond aan zijn nek. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht.

(beeld uit archief)

Woede

Online zijn er rondom het gebeuren verschillende uitlatingen gedaan en er zijn beelden van geplaatst. Ook zijn er over en weer bedreigingen geuit en woedende reacties omdat de werknemer van de supermarkt ongewapend was.

De politie zegt dat rond 15.00 de dader en een medewerker van de supermarkt met elkaar in gevecht raakten. Wat precies vooraf ging aan de worsteling is op dit moment nog onbekend. De politie heeft gezocht maar een verdachte is nog niet gevonden.

Het Parool schrijft van bronnen bevestigd te hebben gekregen dat het slachtoffer bij Z42 uit de K-buurt in Amsterdam-Zuidoost zou horen. De dader zou een rivaal uit “zone 2” zijn, FOG uit de Venserpolder, een buurt naast het spoor en de Amsterdam-Arena.

Kikkenstein

Er is al langer ruzie tussen verschillende drillrapgroepjes uit Amsterdam-Zuidoost. In mei raakte een jongen van FOG gewond. Op 3 september 2019 werd rapper Jay-Ronne Grootfaam (18) alias “RS” en “TrappyDemon” (ook van FOG) doodgestoken. Daarbij werd met kapmessen gezwaaid. Bij die steekpartij was ook de KSB-bende uit de buurt van flat Kikkenstein in de K-buurt betrokken.

Afgelopen oktober is bij een schietpartij rapper Chrisjeboy gewond geraakt op de galerij bij zijn woning in de K-buurt. Hij heeft vrienden bij KSB.